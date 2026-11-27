Kenia vuelve a centrar la atención en uno de los casos más graves relacionados con sectas religiosas de los últimos años. Paul Mackenzie, un autoproclamado predicador que lideraba un grupo basado en prácticas de ayuno extremo, fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de 123 personas.

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La investigación se remonta a 2023, cuando comenzaron a encontrarse cientos de cadáveres en los terrenos donde funcionaba la secta, cerca del balneario costero de Malindi.

El caso fue denominado la masacre del bosque de Shakahola y dejó al descubierto las prácticas que Mackenzie imponía a sus seguidores.

¿Cómo convencía a sus seguidores de ayunar hasta morir?

De acuerdo con la decisión del tribunal de Mombasa, Mackenzie persuadió de manera sistemática a los integrantes de la secta para que dejaran de alimentarse hasta perder la vida.

La Oficina del Director de la Fiscalía Pública de Kenia (ODPP) explicó que el predicador estableció un supuesto orden para las muertes: primero debían fallecer los niños, después las mujeres y finalmente los hombres. El propio Mackenzie, según esa versión, debía morir al final.

Durante el juicio declararon 95 testigos, entre ellos sobrevivientes, investigadores y especialistas en informática forense, cuyas intervenciones hicieron parte del material analizado por la justicia.

Los informes forenses establecieron que 129 de las 238 víctimas examinadas murieron por inanición, es decir, por la falta prolongada de alimentos. En otros 86 casos, los restos encontrados eran principalmente esqueletos, por lo que no fue posible establecer con certeza la causa del fallecimiento.

¿Cuántas personas murieron y qué pasó con los demás acusados?

Aunque la condena de este viernes está relacionada con 123 muertes, el caso judicial y las investigaciones abarcan un número mayor de víctimas. En 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia calculó que el balance de fallecidos ascendía a 429 personas. Algunas de ellas todavía no han sido identificadas.

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En la misma decisión, el tribunal absolvió a 60 personas que también enfrentaban cargos. Sin embargo, la Fiscalía manifestó que buscará apelar esa determinación.

Las otras condenas contra el líder religioso

La declaración de culpabilidad por homicidio involuntario se suma a otros procesos judiciales contra Mackenzie. A comienzos de esta semana también fue condenado por radicalización, delitos relacionados con terrorismo y agresiones contra menores.

Además, a principios de noviembre recibió una pena de 200 años de prisión por la muerte por inanición de 190 niños y un adulto que pertenecían a su secta.

El predicador había sido detenido en abril de 2023, después de que una organización defensora de derechos humanos alertara a las autoridades y varios integrantes del grupo fueran rescatados en el bosque de Shakahola.

¿Quién era Paul Mackenzie y cómo surgió la secta?

Mackenzie fundó en 2003 la Iglesia Good News International y abrió sedes en Nairobi y en la zona costera de Kenia. La organización llegó a atraer a miles de fieles, aunque el propio predicador aseguró que había cerrado sus actividades en 2019.

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El caso también generó cuestionamientos sobre la vigilancia de las organizaciones religiosas en el país, especialmente después de conocerse que Mackenzie había sido arrestado en dos ocasiones anteriores y posteriormente quedó en libertad.