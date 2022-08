“Nos merecemos un mejor debate político”: Iván Duque en su última alocución presidencial

A un día de la posesión del presidente electo, Gustavo Petro, Iván Duque se dirigió a los colombianos en lo que se trató de su última alocución como jefe de Estado, en la que habló sobre lo que fue su mandato en estos 4 años, los logros de su gobierno y cómo enfrentó situaciones adversas para el país como la pandemia de coronavirus, el huracán Iota, entre otras cosas.

“Es la última vez que me dirijo a ustedes en calidad de presidente”

El presidente Iván Duque calificó su gestión como una responsabilidad que asumió con “el mayor compromiso, sentido de responsabilidad y amor por nuestra patria, a la que honramos con cada una de nuestras acciones”.

Habló también del impacto de la pandemia en Colombia y en el mundo, la cual produjo fuertes consecuencias económicas y sociales.

“Durante 30 meses de los 48 meses que duró nuestro Gobierno, Colombia y el mundo debieron enfrentarse a un virus desconocido que en cuestión de días nos obligó a detenernos y poner en pausa hasta las más sencillas actividades de nuestra vida cotidiana”.

Resaltó que desde que inició la pandemia en el país, el propósito del Gobierno fue recuperar la estabilidad, pero pasando primero por el aislamiento y la pérdida de una gran cantidad de ciudadanos.

Recordó cuando se ordenó cerrar las fronteras y declarar el aislamiento preventivo obligatorio, y señaló que se trató de la decisión más difícil que tuvo que tomar durante los 4 años de su mandato.

Sin embargo, destacó que tras ese complicado episodio en la historia del país, se va con la sensación de haber “hecho lo correcto”, evidenciando “señales innegables de recuperación”.

De igual forma, resaltó la implementación de la campaña para incrementar las UCI en todo el país y el plan nacional de vacunación en contra del covid-19.

“Esta rápida respuesta nos permitió proteger la vida de los colombianos y garantizar una rápida reactivación de nuestra economía, la cual, contra todo pronóstico, no solamente siguió creciendo, sino que también rompió marcas históricas en dos ocasiones, como también será este año”.

Huracán Iota

“Durante el cuatrienio nuestro país sufrió por primera vez las graves consecuencias de un huracán tropical categoría 5. En noviembre de 2020, Iota golpeó con toda su fuerza el archipiélago histórico de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos, afectando gravemente la isla de Providencia”.

Respecto al desastre provocado por Iota, manifestó que el Gobierno debió actuar con “determinación”, para recuperar lo perdido y reconstruir la isla.

“Hoy (…) hay una isla de Providencia renovada, colorida, que recrea los mejores sentimientos de nuestro pueblo raizal. Más del 95% de la isla está recuperada y las familias cuentan con mejores viviendas y servicios que antes”, detalló el presidente.

Protestas en Colombia

El mandatario se refirió también a las manifestaciones que tuvieron lugar en el país, señalando que se vivió un periodo de violencia de personas que no representaban a los colombianos y pretendían desestabilizar la institucionalidad.

"Tuvimos que padecer la violencia de quienes pretendieron, sin representar a la mayoría de los colombianos, desestabilizar la institucionalidad, causando destrucción en nuestras ciudades y bloqueando nuestras vías, sin pensar en el daño que se causaba no solamente a la provisión de servicios en las regiones, sino, también, y mucho más importante, a la movilidad de los ciudadanos y aquellos que dependían de poder trasladarse de un punto a otro para ser atendidos en los puestos de salud".

Hizo especial énfasis en el clima político, los discursos y las noticias falsas, asegurando que deben estar encaminados a una materialización de las palabras.

"Nos merecemos, como colombianos y como país, tener un mejor debate político en el que las acciones y los hechos vuelvan a importar más que la información no verificada. Esa es la forma de hacer política con la que he estado comprometido y con la que he cumplido como gobernante".

El último discurso de Iván Duque como presidente de Colombia

"Colombianos, hoy somos mejores que hace 5 años y que hace 10 y que hace 20. De ahí que podamos soñar, también, con que en 5, en 10 y en 15 y en 20 años seremos mejores que hoy.

Mirar la realidad con optimismo, sin intimidarse ante los obstáculos, fue una de las más importantes lecciones que me enseñaron mi padre y mi madre, y una de las mejores maneras que siempre tendré para trabajar en pro de nuestra democracia.

Gracias a todos los integrantes de mi equipo de Gobierno por acompañarme en todo momento, levantándose cada mañana para trabajar más que el día anterior por un mejor país.

A mi familia, gracias. A mi esposa, María Juliana, y a mis hijos Luciana, Matías y Eloisa. Ustedes son mi todo. Y gracias a ustedes. A todos y a cada uno de los colombianos a quienes profeso mi profunda y eterna gratitud. Por su apoyo, por su generosidad, por sus críticas constructivas.

Ha sido mi más grande honor poder servir a nuestra patria. Indescriptible es mi orgullo de haber nacido colombiano. Gracias, porque demostramos que unidos somos capaces de enfrentar cualquier adversidad.

Siempre estarán en mi corazón, y nunca dejaré de trabajar por ustedes. Muchas gracias".