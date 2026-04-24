CANAL RCN
Internacional

Dolor en el fútbol: murió exestrella de selección en pleno partido

Este jugador también brilló en el fútbol de Turquía. ¿Qué se ha conocido en las últimas horas?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 24 de 2026
03:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol nigeriano se encuentra afrontando un doloroso luto debido a que se confirmó la muerte de un jugador que hizo parte de su selección.

Michael Eneramo, el delantero que debutó en el fútbol profesional en 2004 y anotó tres goles con la camiseta de su país, partió de este plano terrenal a los 40 años.

Luto en el fútbol: falleció exjugador del DIM y Selección Colombia
RELACIONADO

Luto en el fútbol: falleció exjugador del DIM y Selección Colombia

Su deceso ocurrió el 24 de abril de 2026, en una cancha de fútbol de Kaduna, la ciudad nigeriana.

¿Qué se sabe de la muerte de Michael Eneramo?

Michael Eneramo, que fue el máximo goleador de la Liga de Túnez en 2009 y 2010, se encontraba jugando un partido amistoso en Kaduna.

El exdelantero de Nigeria disputó los primeros 45 minutos sin problema, pero, sobre el minuto cinco del segundo tiempo, sufrió un colapso repentino y se desplomó en el terreno de juego.

Tras ese inesperado suceso, el personal de primeros auxilios ingresó de inmediato para auxiliarlo, pero, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, Michael Eneramo no pudo recuperar sus signos vitales.

Así fue la carrera de Michael Eneramo en el fútbol profesional

A lo largo de su carrera, Michael Eneramo pasó por las Ligas de Arabia, Argelia, Túnez y Turquía, y defendió las camisetas de los siguientes once clubes:

Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo
RELACIONADO

Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo

  • USM Alger, de Argelia (2004-2006).
  • Al-Shabab, de Arabia Saudita (2007).
  • Sivasspor, de Turquía (2011-2013).
  • Beşiktaş, de Turquía (2013-2014).
  • Karabükspor, de Turquía (2014).
  • İstanbul, de Turquía (2014-2015).
  • Sivasspor, de Turquía (2015-2016).
  • Manisaspor, de Turquía (2016-2017).
  • Al-Ettifaq, de Arabia Saudita (2017).
  • Espérance, de Túnez (2018).

Hay que tener en cuenta que luego de la confirmación de la muerte de Michael Eneramo, la Federación de Fútbol de Nigeria publicó una foto de él celebrando un gol con la selección y escribió el siguiente mensaje:

Descansa en paz, Michael (1985-2026).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

En imagénes: el presidente Petro se encontró con Delcy Rodríguez en Caracas para reunión clave

Gustavo Petro

¿Qué esperar del encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Caracas este viernes?

Reino Unido

Aprueban proyecto que prohíbe la venta de cigarrillos a personas nacidas después del 2008 en Reino Unido

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Impactante robo en reconocido restaurante de Bogotá: se llevaron $15 millones en minutos

Un encapuchado rompió la puerta, ingresó al local y se llevó cerca de 15 millones de pesos en mercancía y dinero en cuestión de minutos.

La casa de los famosos

El 'jefe' ya rompió el silencio: habrá nuevo CASTIGO en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Cuatro participantes recibirán un castigo del 'jefe'. ¿Cuál será?

Enfermedades

Foscal y Unab forman especialistas en cirugía neurovascular en Bucaramanga

Subasta

DIAN abre subasta de apartamentos, casas y lotes: precios desde $80 millones

Selección de Brasil

Otra figura de Brasil, en duda para el Mundial por lesión