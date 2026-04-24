Dolor en el fútbol: murió exestrella de selección en pleno partido

El fútbol nigeriano se encuentra afrontando un doloroso luto debido a que se confirmó la muerte de un jugador que hizo parte de su selección.

Michael Eneramo, el delantero que debutó en el fútbol profesional en 2004 y anotó tres goles con la camiseta de su país, partió de este plano terrenal a los 40 años.

Su deceso ocurrió el 24 de abril de 2026, en una cancha de fútbol de Kaduna, la ciudad nigeriana.

¿Qué se sabe de la muerte de Michael Eneramo?

Michael Eneramo, que fue el máximo goleador de la Liga de Túnez en 2009 y 2010, se encontraba jugando un partido amistoso en Kaduna.

El exdelantero de Nigeria disputó los primeros 45 minutos sin problema, pero, sobre el minuto cinco del segundo tiempo, sufrió un colapso repentino y se desplomó en el terreno de juego.

Tras ese inesperado suceso, el personal de primeros auxilios ingresó de inmediato para auxiliarlo, pero, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, Michael Eneramo no pudo recuperar sus signos vitales.

Así fue la carrera de Michael Eneramo en el fútbol profesional

A lo largo de su carrera, Michael Eneramo pasó por las Ligas de Arabia, Argelia, Túnez y Turquía, y defendió las camisetas de los siguientes once clubes:

RELACIONADO Futbolista fue asesinado a tiros en medio de un robo al bus del equipo

USM Alger, de Argelia (2004-2006).

Al-Shabab, de Arabia Saudita (2007).

Sivasspor, de Turquía (2011-2013).

Beşiktaş, de Turquía (2013-2014).

Karabükspor, de Turquía (2014).

İstanbul, de Turquía (2014-2015).

Sivasspor, de Turquía (2015-2016).

Manisaspor, de Turquía (2016-2017).

Al-Ettifaq, de Arabia Saudita (2017).

Espérance, de Túnez (2018).

Hay que tener en cuenta que luego de la confirmación de la muerte de Michael Eneramo, la Federación de Fútbol de Nigeria publicó una foto de él celebrando un gol con la selección y escribió el siguiente mensaje: