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Habilitan tramo de la carrera novena que descongestionará el trancón en el norte de Bogotá

Con la puesta en marcha de esta vía, las personas reducirán sus recorridos en más de 30 minutos.

Habilitan importante tramo en el norte de Bogotá.
Habilitan importante tramo en el norte de Bogotá. Foto: IDU.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 24 de 2026
12:48 p. m.
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La Alcaldía de Bogotá dio una buena noticia para miles de personas que viven en el norte de la ciudad. Finalmente, se habilitó otro sector de una de las vías que podría cambiar la movilidad para siempre.

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Para nadie es un secreto que la movilidad hacia el norte de Bogotá es complicada, especialmente en hora pico. Los trancones se vuelven eternos para los habitantes, pero eso podría cambiar dentro de poco.

Reducción de hasta 35 minutos

Se habilitaron 2.3 kilómetros en el costado oriental de la carrera novena (avenida Laureano Gómez) entre calles 170 y 193. Por este sector transcurren los habitantes de los barrios Lijacá, Verbenal, Tibabita y San Antonio.

La proyección apunta a que, gracias a este carril, la gente se podrá ahorrar hasta 35 minutos en los recorridos. En los últimos meses, se habilitaron el resto de los sectores de la importante vía.

Millonario costo para cambiar la movilidad

“Hoy habilitamos el costado oriental de la novena, de la 170 a la 193. Un dolor de muchos años para la ciudadanía que logramos resolver. Vamos a seguir trabajando para entregar todas las obras de Bogotá. Esto además ayudará a mejorar el tráfico en la Séptima”, declaró el alcalde Carlos Fernando Galán.

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Un dato clave es que esta obra llevaba seis años con retrasos. Pues bien, con este anuncio, queda en un 99 % lista. El restante será entregado en junio de este año, por lo que los ciudadanos podrán sacarles provecho a los seis carriles, más de 23 mil metros cuadrados de espacio público, 2.3 kilómetros de ciclorruta y más de 8.500 metros cuadrados de zonas verdes.

La obra costó más de 159 mil millones de pesos y, según lo mencionado por Orlando Molano, director del IDU, se consolida como una de las más importantes para no solo descongestionar la Autonorte, sino la Séptima y avenida Boyacá.

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