Las víctimas de los atentados eran 20 campesinos que viajaban en una chiva en Cajibío, Cauca

Un retén de las disidencias de las Farc en el municipio de Cajibío, Cauca, cobró la vida de 20 personas inocentes, campesinos humildes y líderes sociales que formaban parte del tejido vivo de sus comunidades.

Las víctimas provenían principalmente de la vereda La Pedregosa, ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal, y de pequeñas poblaciones cercanas como Carpintero y Casitas.

13 carrozas fúnebres partieron hacia La Pedregosa para despedir a quienes fueron rostros cotidianos y manos trabajadoras en estas veredas rurales.

A todos, a todos, porque somos vecinos y nos conocemos casi en el corregimiento las 20 veredas, casi nos conocemos. Y desafortunadamente, pues esta guerra que no es de nosotros y que desafortunadamente nos tocó, toca afrontarla y toca hacer resistencia.

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Entre las víctimas se encuentra Patricia Mosquera, líder social y funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quien fue asesinada junto con dos de sus primas.

Mosquera era reconocida en el municipio de Patía por su defensa de los derechos de las comunidades. También falleció Harold, otro funcionario de la misma corporación.

De las veinte víctimas, nueve eran mujeres, un dato que profundiza el dolor en una comunidad que se conoce entre sí y ha construido la vida en colectivo.

"Perder a nuestros 13 compañeros y compañeras, nueve de ellas mujeres, pues es un dolor muy profundo. Y hoy queremos decirle al país que nosotros le apostamos a la paz", manifestaron representantes comunitarios.

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Los compañeros de trabajo de las víctimas que laboraban en la Corporación Autónoma Regional realizaron un homenaje en Popayán. "A estas personas las recuerdo como con la esencia de lo que eran dos líderes, dos personas altruistas, dos personas absolutamente solidarias y dos personas comprometidas con la causa de protección y defensa del medio ambiente", expresaron durante la ceremonia.

La tragedia impacta especialmente a los niños que enfrentan la ausencia de sus seres queridos. Ante esta situación, la administración municipal de Cajibío anunció medidas de acompañamiento para las familias afectadas.

Las honras fúnebres se realizaron en medio del llanto de familiares y vecinos que despidieron a sus seres queridos, víctimas de una guerra ajena que golpeó directamente el corazón de estas comunidades rurales del Cauca.

El duelo colectivo se vive en poblaciones que hoy levantan su voz pidiendo paz en medio del dolor.