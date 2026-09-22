Crece la violencia contra la Policía en Nariño: hay secuestros, asesinatos y familias que claman por respuestas

En las últimas semanas, Nariño ha sido escenario de diferentes hechos violentos que han golpeado directamente a integrantes de la Policía. Secuestros, asesinatos y ataques contra uniformados han aumentado la preocupación en varias zonas del departamento.

Pero detrás de las cifras hay historias que tienen nombre y rostro. Son familias que, de un momento a otro, pasaron de esperar el regreso de sus seres queridos a vivir con incertidumbre o, en algunos casos, a tener que enfrentar una ausencia definitiva.

Uno de los casos que mantiene en vilo a una familia es el del patrullero Álvaro Pístala, quien permanece secuestrado desde hace casi dos meses.

Patrullero lleva dos meses secuestrado y no hay rastro ni pruebas de supervivencia

Para la familia del patrullero Álvaro Pístala, el calendario avanza, pero la incertidumbre permanece. Han pasado casi dos meses desde que el uniformado fue privado de la libertad. Desde entonces, sus seres queridos no han recibido la respuesta que más esperan: saber que está vivo y conocer las condiciones en las que se encuentra.

La ausencia también ha cambiado la rutina de su hogar. Su esposa ha intentado mantener las actividades cotidianas de sus hijos, pero reconoce que hay momentos en los que el peso de la situación se hace cada vez más difícil de sobrellevar.

He tratado de que continúe con sus actividades, en su colegio, en su patinaje, en su ballet, pero hay semanas que ya se me decaen. Nariño no quiere guerra, Nariño quiere paz.

Cada día sin información prolonga una espera que se ha convertido en una de las mayores angustias para quienes esperan su regreso.

Del secuestro al duelo: la historia de Yadira Ordóñez, la patrullera asesinada

La violencia también dejó una familia enfrentando un dolor irreversible.

La patrullera Yadira Ordóñez, quien prestaba servicio en El Charco, Nariño, fue asesinada en hechos que son materia de investigación.

Para sus familiares y compañeros, hoy quedan fotografías, videos y recuerdos de una mujer que dedicó parte de su vida al servicio de la comunidad.

Fabián Ordóñez, familiar de Yadira, expresó el reclamo que hoy acompaña su duelo:

La Policía Nacional haga justicia, porque no merecía lo que le hicieron.

Por su parte, e coronel José Urrego, comandante de la Policía en Nariño, destacó la personalidad de la patrullera y la huella que dejó entre quienes compartieron con ella.