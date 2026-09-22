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Pizzería colombiana entre las mejores del mundo 2026: así se ubica en prestigioso ranking

Por primera vez, una pizzería colombiana ocupa el puesto 17 entre las mejores del mundo. Conozca cuál es el establecimiento galardonado.

Mateo Alfonso Rey

septiembre 22 de 2026
08:08 a. m.
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Hito histórico para la gastronomía en el país: una pizzería colombiana ingresó por primera vez al exclusivo listado global de 50 Top Pizza World, escalando de manera sorpresiva y contundente hasta el puesto 17 entre las mejores del mundo.

Este reconocimiento posiciona a la capital colombiana en el mapa internacional de la alta cocina y redefine el estándar de la pizza artesanal en la región.

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El establecimiento protagonista de este triunfo es Pizzardi Artigianale, un proyecto gastronómico ubicado en Bogotá que, en tan solo tres años de funcionamiento, ha logrado conquistar los paladares más exigentes del circuito internacional.

Fundado por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, el restaurante se ha consolidado como un referente indiscutible de la cocina italiana auténtica en Colombia.

¿Qué se evalúo en este ranking mundial?

El prestigioso escalafón mundial evaluó rigurosamente a establecimientos de 36 países, midiendo parámetros clave como la maestría en las masas, los procesos de fermentación y maduración, la coctelería, el servicio y, por supuesto, la calidad de las materias primas.

En este apartado, Pizzardi destacó por importar ingredientes con denominación de origen directamente desde Italia, incluyendo tomates exclusivos cultivados a los pies del Vesubio y productos que replican fielmente la tradición de Nápoles.

Antes de alcanzar este puesto 17 a nivel global, la pizzería ya venía trazando un camino de éxito rotundo. A comienzos de año, la marca se alzó con el tercer puesto en la edición regional de 50 Top Pizza Latin America, llevándose además galardones a la gestión y desempeño.

Mejores pizzerías del mundo

  1. Napoli on the Road – Londres, Inglaterra (Michele Pascarella).
  2. Una Pizza Napoletana – Nueva York, Estados Unidos (Anthony Mangieri).
  3. Confine – Milán, Italia (Francesco Capece y Mario Ventura).
  4. Masanielli – Caserta, Italia (Francesco Martucci) y Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia (Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo).
  5. Pizzeria Sei – Los Ángeles, Estados Unidos (William Joo) y Tony's Pizza Napoletana – San Francisco, Estados Unidos (Tony Gemignani).

 

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