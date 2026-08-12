UNGRD entrega un balance de daños a 48 horas del sismo de 7,4 en Colombia

Sobre las 7:00 de la mañana del miércoles, 12 de agosto, habiendo pasado 48 horas del sismo de magnitud 7,4, que golpeó a varias ciudades de Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) compartió un balance de daños, basado en el reporte situacional N.º 014 de la entidad.

El sismo ocurrido a las 7:34 a.m. del lunes (10), con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha generado afectaciones en 388 municipios a nivel nacional, afectando a 20.017 personas, de 11.132 familias.

20.557 viviendas resultaron averiadas, 3.715 fueron destruidas y 64 edificios colapsaron tras el movimiento inicial, al que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) han seguido 130 réplicas, con corte a las 6:00 de la mañana del miércoles.

Centros de salud, colegios y acueductos también resultaron afectados:

Al drama de las viviendas destruidas o inhabitables tras la tragedia, se suman afectaciones en 111 centros de salud, 411 centros comunitarios, 1.087 centros educativos y 38 acueductos.

Centros deportivos se han convertido en lugares de refugio, acogida y clínicas improvisadas, como ocurrió en Pereira, con el Coliseo Menor, que recibió a 216 personas evacuadas de la Clínica Los Nevados, que presenta severas fallas estructurales.

Según el último reporte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), solo en zonas urbanas han fallecido 190 personas y en todo el territorio nacional hay 2.774 personas heridas.

Vías y aeropuertos afectados por el sismo de magnitud 7,4 en Colombia:

De las 92 vías afectadas por el sismo que, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, ha sido el más potente de los últimos diez años, se destacan los cierres por derrumbes o deslizamiento en las vías Manizales – Padua; Loboguerrero – Buga y Buenaventura, y Manizales – Pereira – Chinchiná.

Además, los aeropuertos de Pereira, Cartago y Manizales mantienen suspendida su operación comercial por las afectaciones registradas en su infraestructura.