Así es como el equipo detrás de cámaras de RCN ha vivido la expedición a la Antártida de la Armada Nacional

El mayor buque científico de Colombia ya se encuentra de regreso al país, de donde zarpó hace 74 días.

febrero 17 de 2026
04:52 p. m.
Fabián Rodríguez y Ricardo Avella, editor y realizador de especiales RCN, han acompañado durante 74 días la expedición hacia el corazón de la tierra de la Armada Nacional.

Junto a la tripulación del mayor buque científico de Colombia y los periodistas Angélica Arango y Esteban Pérez, se adaptaron al frío extremo, la fuerza del océano y jornadas que son todo un reto por las condiciones en las que realizan su trabajo.

De regreso a Colombia acompañan, detrás de cámaras, los trabajos de cooperación internacional, que permiten a la tripulación conocer estaciones científicas de otros países, como la Pedro Vicente Maldonado, de Ecuador.

¿Cómo es vivir en una de las bases antárticas más retadoras del mundo?
El primer viaje se convierte en un viaje inolvidable:

La expedición a la Antártida se convirtió en el primer viaje internacional de Fabián, que disfruta de cada momento e intenta grabar en su memoria los distintos puntos que ha visitado junto a los científicos de la Armada:

Llegando al continente blanco conoció la nieve y navegando entre glaciares describió su emoción por el viaje en una frase que quedó sonando entre sus compañeros:

“Nunca había tenido la sensación de estar como dentro de un cuadro o los afiches que le dan a uno en la carnicería”.

Una experiencia única de 85 días rumbo a la Antártida:

Restan 11 días a la expedición de 85. Un viaje en el que el equipo de Noticias RCN se embarcó sin saber qué esperar y, hoy, se convierte en una de las mejores experiencias de su carrera profesional.

Ricardo, por ejemplo, ha recorrido el mundo con una cámara al hombro. Registró hechos noticiosos en grandes ciudades, selvas, montañas e, incluso, desiertos, pero nada parece compararse a lo que ha vivido en la Antártida.

“Tantos sitios que quería conocer y nunca se me pasó por la mente este. Pero puedo decir que es lo más lindo que he vivido hasta ahora”, resumió en medio del viaje, que ya se encuentra en su recta final.

