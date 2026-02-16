Caso UNGRD: Inpec ordenó creación de un centro especial de reclusión para alias El Pastuso

En Noticias RCN conocimos en exclusiva la resolución del Inpec que avaló el traslado de Luis Eduardo López Rosero, contratista involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La polémica radica en que a López Rosero se le habría creado un centro especial de reclusión en el Comando de Policía de Pasto.

Según fuentes al interior del Inpec, el contratista sería la única persona privada de la libertad al interior del Comando.

¿Quién es Luis Eduardo López Rosero?

El nombre de López Rosero salió a la luz en 2024, cuando estalló el escándalo de corrupción al interior de la UNGRD.

El contratista, también conocido con el alias de El Pastuso, fue señalado por la Fiscalía como el responsable de direccionar millonarios contratos y de apropiarse de dineros públicos que debían servir para atender la crisis por falta de agua en La Guajira.

López Rosero fue condenado gracias a un preacuerdo con el ente acusador, y se encontraba recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

La polémica por el traslado de ‘El Pastuso’

No obstante, este medio conoció que ‘El Pastuso’ fue trasladado el pasado viernes 13 de febrero a Pasto, en donde se ordenó crear un centro especial para su reclusión.

Pero esto no es lo más polémico de la resolución. Según se sabe, no se trata de un centro de reclusión, sino de una estación de Policía en su ciudad natal, por lo que surgen varias incógnitas: ¿por qué no lo trasladaron a la cárcel de Pasto? ¿Le están danto trato especial a uno de los hombres involucrados en el mayor escándalo de corrupción del país?

El abogado de López, Francisco Bernate, aclaró que el traslado d su defendido “no supone un beneficio”, sino que hace parte de su derecho de estar en su ciudad de residencia.

Entretanto, otros vinculados como Sandra Ortiz, Andrés Calle e Iván Name permanecen en el Centro de Carabineros y la cárcel La Picota, en Bogotá.

Un juez determinó que podía ser recluido en guarnición militar en Pasto o en otro lugar donde existiera condiciones de seguridad, sin embargo el Inpec creó un centro especial únicamente para López Rosero.