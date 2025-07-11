CANAL RCN
Colombia

Revelan que Juan Carlos Suárez estuvo matriculado en la Universidad de los Andes hasta el 2023

De acuerdo con la defensa de Suárez, tras finalizar su periodo de estudios en Los Andes, el joven continuó su formación en la Universidad del Rosario.

Foto: página oficial de la Universidad de los Andes

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
02:23 p. m.
Sobre las 2:00 de la tarde de este viernes 7 de noviembre, la Universidad de los Andes expidió un documento en el que reveló un importante detalle que tiene relación con el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, joven brutalmente asesinado el pasado 31 de octubre en Bogotá.

Juan Carlos Suárez estuvo matriculado en la Universidad de los Andes hasta el 2023

En el escrito, la institución certificó que Juan Carlos Suárez, joven vinculado al caso, estuvo matriculado en sus programas académicos hasta el año 2023.

“En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUAREZ ORTIZ (…) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, se lee en el comunicado.

El comunicado confirma la trayectoria académica de Suárez y aclara su situación educativa actual, en medio de consultas públicas que se habían presentado en los últimos días.

De acuerdo con la defensa de Suárez, tras finalizar su periodo de estudios en Los Andes, el joven continuó su formación en la Universidad del Rosario, donde actualmente desarrolla su trabajo de grado.

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento, la defensa de Juan Carlos también argumentó que es un estudiante de alto rendimiento académico, y que trabaja en un call center para costearse los estudios.

Además, se reveló que el joven actualmente sería el responsable económico de su madre y su abuela.

Brutal golpiza causó la muerte de Jaime Esteban Moreno

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, fue brutalmente asesinado tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá.

El joven fue agredido en varias oportunidades por varias personas, entre ellas, Juan Carlos Suárez. En el caso también están involucradas otras tres personas: dos mujeres, que están en libertad, y un sujeto actualmente buscado por las autoridades.

Este segundo implicado fue identificado como Ricardo Rafael González Castro, cartagenero de 23 años.

