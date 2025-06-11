¿Qué pasará con Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno?

El proceso judicial por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, avanza en su segundo día de audiencia.

La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único detenido hasta ahora, señalado como presunto responsable del crimen.

Así fueron los ataques contra Jaime Esteban Moreno

Durante la diligencia, la fiscal Claudia Lucía Rodríguez expuso una detallada y contundente reconstrucción de los hechos que rodearon la agresión.

En su intervención, describió con crudeza la forma en que fue atacado el joven universitario y el papel que habría tenido Suárez en el homicidio, ocurrido el 31 de octubre durante las celebraciones de Halloween.

La representante del ente acusador relató que Jaime Esteban fue golpeado de manera reiterada y salvaje por dos hombres, entre ellos el hoy imputado.

De manera dolorosa, clara y concreta, la fiscal describió la cobarde actitud de Juan Carlos Suárez Ortiz al momento de asesinar al joven estudiante.

Asimismo, recordó ante el juez que detrás del crimen hay una familia destrozada y un proyecto de vida truncado.

La intolerancia y la ira momentánea pueden destruir familias enteras (...) No solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de graduarse como profesional, trabajar, formar una familia, retribuir a sus padres el esfuerzo de tantos años. Nada de eso ya será posible.

La funcionaria fue enfática en que la conducta del procesado tuvo consecuencias devastadoras para los seres queridos del estudiante y que el hecho no puede verse como una simple riña, sino como un acto de violencia sin justificación alguna.

Presunto asesino de Jaime Esteban intentó camuflarse con un disfraz

La Fiscalía también reveló que Juan Carlos Suárez Ortiz intentó evadir la justicia utilizando el disfraz y el maquillaje facial que llevaba la noche del crimen, lo que, según el ente investigador, demuestra una intención clara de no ser identificado.

El imputado utilizó un disfraz y el maquillaje facial como mecanismo de ocultamiento, lo que evidencia una premeditación y una conciencia clara de que no sería fácilmente identificado.

Paralelamente, en la diligencia judicial se dieron a conocer declaraciones de testigos que presenciaron los hechos y que apuntan a la posible participación de una mujer vestida de azul, señalada como la persona que habría incitado la pelea.

Finalmente, al cierre de la audiencia, la Fiscalía reiteró su solicitud de enviar al imputado a un centro carcelario, argumentando la gravedad del delito, la contundencia de los testimonios y la necesidad de garantizar la seguridad del proceso judicial.