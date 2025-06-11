CANAL RCN
Colombia Video

¿Qué pasará con Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno?

Durante el segundo día de audiencia, la fiscal del caso describió con crudeza la forma en que fue atacado Jaime Esteban Moreno.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
06:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El proceso judicial por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes, avanza en su segundo día de audiencia.

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta
RELACIONADO

VIDEO | Así fue el accidente en el que el Tren de la Sabana chocó violentamente contra una camioneta

La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez Ortiz, el único detenido hasta ahora, señalado como presunto responsable del crimen.

Así fueron los ataques contra Jaime Esteban Moreno

Durante la diligencia, la fiscal Claudia Lucía Rodríguez expuso una detallada y contundente reconstrucción de los hechos que rodearon la agresión.

En su intervención, describió con crudeza la forma en que fue atacado el joven universitario y el papel que habría tenido Suárez en el homicidio, ocurrido el 31 de octubre durante las celebraciones de Halloween.

La representante del ente acusador relató que Jaime Esteban fue golpeado de manera reiterada y salvaje por dos hombres, entre ellos el hoy imputado.

De manera dolorosa, clara y concreta, la fiscal describió la cobarde actitud de Juan Carlos Suárez Ortiz al momento de asesinar al joven estudiante.

Asimismo, recordó ante el juez que detrás del crimen hay una familia destrozada y un proyecto de vida truncado.

La intolerancia y la ira momentánea pueden destruir familias enteras (...) No solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos, sus aspiraciones de graduarse como profesional, trabajar, formar una familia, retribuir a sus padres el esfuerzo de tantos años. Nada de eso ya será posible.

La funcionaria fue enfática en que la conducta del procesado tuvo consecuencias devastadoras para los seres queridos del estudiante y que el hecho no puede verse como una simple riña, sino como un acto de violencia sin justificación alguna.

Presunto asesino de Jaime Esteban intentó camuflarse con un disfraz

La Fiscalía también reveló que Juan Carlos Suárez Ortiz intentó evadir la justicia utilizando el disfraz y el maquillaje facial que llevaba la noche del crimen, lo que, según el ente investigador, demuestra una intención clara de no ser identificado.

Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida
RELACIONADO

Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida

El imputado utilizó un disfraz y el maquillaje facial como mecanismo de ocultamiento, lo que evidencia una premeditación y una conciencia clara de que no sería fácilmente identificado.

Paralelamente, en la diligencia judicial se dieron a conocer declaraciones de testigos que presenciaron los hechos y que apuntan a la posible participación de una mujer vestida de azul, señalada como la persona que habría incitado la pelea.

Finalmente, al cierre de la audiencia, la Fiscalía reiteró su solicitud de enviar al imputado a un centro carcelario, argumentando la gravedad del delito, la contundencia de los testimonios y la necesidad de garantizar la seguridad del proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Asesinaron en Bogotá a hombre que estaba cumpliendo años: hermana contó detalles del crimen

Quindío

Quindío le apuesta a escenarios deportivos: culminan complejos para eventos nacionales e internacionales

Cundinamarca

Comandante de bomberos fue arrastrado por una corriente mientras buscaba a una menor desaparecida

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Presidente de Santa Fe aterrizó los rumores sobre la posible llegada de César Farías

El dirigente del cuadro cardenal conversó con Deportes RCN y habló sobre la posible llegada del venezolano.

Artistas

Reconocido influencer reveló que ha enfrentado delicada situación médica en el último tiempo: este es su estado

El influencer no solo explicó su diagnóstico, sino que también relató un 'milagro' del que fue testigo. Estos son los detalles.

Rusia

Rusia y Estados Unidos dicen estar listos para iniciar pruebas nucleares si alguno rompe el tratado que las prohíbe

Salario mínimo

Gobierno Nacional aterriza rumores sobre un posible aumento del salario mínimo de $1.800.000

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?