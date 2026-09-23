CANAL RCN
Colombia

Capturan a 25 presuntos integrantes de ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’ en Antioquia

Según explicó el presidente De La Espriella, durante los procedimientos la Policía Nacional capturó a 25 personas: 19 mediante orden judicial y seis en flagrancia.

Foto: Presidencia

Noticias RCN

septiembre 23 de 2026
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de 25 personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales que operaban en el departamento de Antioquia.

Confirman captura de integrantes de las bandas ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas'

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, las autoridades realizaron 31 diligencias de allanamiento en los municipios de Amalfi y Santa Rosa de Osos, como parte de un operativo contra las estructuras conocidas como ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’.

Sujeto que intentó agredir a su esposa terminó quitándole la vida a su mascota en Medellín
RELACIONADO

Sujeto que intentó agredir a su esposa terminó quitándole la vida a su mascota en Medellín

Según explicó De La Espriella, durante los procedimientos la Policía Nacional capturó a 25 personas: 19 mediante orden judicial y seis en flagrancia.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los detenidos se encuentra alias Santa María o ‘Señor’, señalado por el presidente como presunto cabecilla urbano de la estructura en Amalfi.

Según la información de Presidencia, este hombre estaría relacionado con el control del abastecimiento de expendios de drogas y con la coordinación de homicidios selectivos en ese municipio.

También fue capturado alias Cutu, señalado como presunto dinamizador del tráfico de estupefacientes en Santa Rosa de Osos.

Incautaron drogas, armas y dinero

Durante los 31 allanamientos, las autoridades incautaron 10.250 dosis de marihuana, bazuco y cocaína. También fueron encontradas cuatro armas de fuego, 70 cartuchos y más de 19 millones de pesos en efectivo.

Menor de edad es recuperado en operativo contra las disidencias de Iván Mordisco
RELACIONADO

Menor de edad es recuperado en operativo contra las disidencias de Iván Mordisco

De acuerdo con el presidente, los resultados del operativo permitieron afectar diferentes componentes de las estructuras criminales, entre ellos su capacidad armada, sus finanzas y el negocio relacionado con el tráfico de drogas.

“Les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal. En la era del Tigre, los narcoterroristas caerán uno tras otro”, afirmó De La Espriella.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Videos: así evacuaron ciudadanos tras fuerte temblor en Tolima este 23 de septiembre

Cauca

Impresionantes imágenes de cómo quedaron los vehículos del CTI atacados a tiros en Timba, Cauca

Norte de Santander

Investigan a docente por actividad escolar sobre ELN y disidencias de las Farc

Otras Noticias

Selección Colombia

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo lo confirmó

El entrenador de la selección nacional confirmó quién llevará la cinta de capitán en el próximo juego amistoso vs. México.

Estados Unidos

Juez de EE. UU. evalúa demanda de CNN, MS NOW y Politico para recuperar acceso a la Casa Blanca.

La decisión que adopte el juez podría tener implicaciones relevantes para la relación entre la Casa Blanca y los medios de comunicación.

Karol G

Karol G fue vista disfrutando de fiesta clandestina en un establecimiento en Nueva York

Colpensiones

Las razones por las que Colpensiones solicitó aplazar la implementación de la reforma pensional

Soacha

Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión