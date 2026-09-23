Capturan a 25 presuntos integrantes de ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’ en Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de 25 personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales que operaban en el departamento de Antioquia.

Confirman captura de integrantes de las bandas ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas'

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, las autoridades realizaron 31 diligencias de allanamiento en los municipios de Amalfi y Santa Rosa de Osos, como parte de un operativo contra las estructuras conocidas como ‘La Oficina’ y ‘Los Chatas’.

RELACIONADO Sujeto que intentó agredir a su esposa terminó quitándole la vida a su mascota en Medellín

Según explicó De La Espriella, durante los procedimientos la Policía Nacional capturó a 25 personas: 19 mediante orden judicial y seis en flagrancia.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los detenidos se encuentra alias Santa María o ‘Señor’, señalado por el presidente como presunto cabecilla urbano de la estructura en Amalfi.

Según la información de Presidencia, este hombre estaría relacionado con el control del abastecimiento de expendios de drogas y con la coordinación de homicidios selectivos en ese municipio.

También fue capturado alias Cutu, señalado como presunto dinamizador del tráfico de estupefacientes en Santa Rosa de Osos.

Incautaron drogas, armas y dinero

Durante los 31 allanamientos, las autoridades incautaron 10.250 dosis de marihuana, bazuco y cocaína. También fueron encontradas cuatro armas de fuego, 70 cartuchos y más de 19 millones de pesos en efectivo.

RELACIONADO Menor de edad es recuperado en operativo contra las disidencias de Iván Mordisco

De acuerdo con el presidente, los resultados del operativo permitieron afectar diferentes componentes de las estructuras criminales, entre ellos su capacidad armada, sus finanzas y el negocio relacionado con el tráfico de drogas.

“Les golpeamos el componente armado, las finanzas y el negocio criminal. En la era del Tigre, los narcoterroristas caerán uno tras otro”, afirmó De La Espriella.