Líder social denuncia presunta instrucción de la UNP para reducir esquemas de protección

Una líder social del Meta ha levantado una alerta sobre presuntas irregularidades en los esquemas de protección proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Grave denuncia de líder social sobre la UNP

La denuncia, que se suma a un panorama ya crítico de orden público, sugiere que la entidad estaría reduciendo los esquemas de seguridad para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos a solo chalecos antibalas, incluso en casos de riesgo extremo.

“El Estado nos está desamparando y nosotros no podemos hacer nada, solo esperar que nos sigan matando”, declaró Yuri Serrato, una líder que trabaja en 19 departamentos y está acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Su testimonio reveló una situación alarmante en la que la protección ofrecida por la UNP sería insuficiente para garantizar su seguridad.

Según la denuncia, un analista de la UNP habría confesado la existencia de una orden del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas para reducir los esquemas de protección.

“Cuando llega el analista me dice que les dieron la orden, en el CETAR, de reducir los esquemas, no importa los niveles de riesgo”, añadió la líder.

Lo más preocupante es la supuesta instrucción de implementar únicamente chalecos antibalas como medida de protección.

Un audio grabado por la denunciante reveló a un analista afirmando que, aunque “hay cosas que para uno son absurdas, para ellos no amerita la de quemar, no, que un chaleco no más”.

UNP habría dado la orden de reducir esquemas de protección

Es importante destacar que, según la respuesta oficial de la UNP, los analistas no tienen la facultad de asignar los esquemas de protección. Sin embargo, esta afirmación contrasta con los testimonios conocidos por este medio.

La denuncia cobra especial relevancia en un contexto donde ya se han registrado 70 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va del año en el país.

La situación no se limita al Meta. Líderes de otros departamentos, como el Cauca, también han expresado preocupaciones similares, aunque prefieren mantener el anonimato por temor a represalias.