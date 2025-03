Grave denuncia: Camionetas de la UNP están siendo robadas por las disidencias en Cauca

Líderes en Cauca denuncian que los vehículos entregados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) están siendo robados por las disidencias de las Farc.

Desde la mesa departamental de víctimas del departamento aseguran que no se ha logrado organizar una reunión con el director de la UNP, Augusto Rodríguez. Además, sostienen que hace varios meses presentaron la denuncia, pero aún no hay respuestas.

Camioneta incinerada y escoltas secuestrados

En el último fin de semana, fueron secuestrados dos escoltas de la UNP. Si bien los liberaron horas después, los vehículos fueron incinerados.

“Nada le vale a un protegido tener carro, cuando no puede estar en su territorio”, contó la líder de la mesa, Rosi Albani Pérez; quien aseguró que la vía Santander de Quilichao – Popayán se ha vuelto un “atracadero” de vehículos.

Los escoltas secuestrados fueron identificados como Richard Paz y Juan Manuel Mina. El hecho se presentó en la vereda El Palmar, Santander de Quilichao. Sujetos armados se los llevaron en una camioneta hacia rumbo desconocido.

El Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg), informó que el secuestro ocurrió el pasado 21 de marzo: “Exigimos al grupo armado ilegal para que respete el derecho humanitario como lo son la vida y libertad para que regresen pronto a casa sanos y salvos”.

Lideresa liberada tras ser secuestrada por el ELN

El pasado jueves 20 de marzo, el Ejército logró la liberación de una lideresa que estaba en manos del ELN en Cauca.

Identificada como Julieth Andrea Ruales Mamian, ella es lideresa en el resguardo Pancitará. Los uniformados la ubicaron en la vereda La Pintada, corregimiento San Miguel en el municipio La Vega.

“Me secuestra el día de ayer (19 de marzo) un grupo identificado como el ELN. Me trajeron hasta por acá, no sé donde estoy y hoy me han liberado”, estas fueron las primeras palabras de la lideresa tras la liberación.

Durante el operativo, los militares fueron atacados por el grupo armado. El enfrentamiento duró dos horas, hasta que finalmente rescataron a Ruales. Tras el respectivo chequeo médico, se confirmó que estaba en óptimas condiciones.