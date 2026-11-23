Durante el último trimestre del año, el comercio electrónico en Colombia concentra hasta el 40% de su facturación anual, según estimaciones de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y el Observatorio de eCommerce del MinTIC.

Si bien este pico estacional representa la mayor oportunidad de ingresos para las plataformas y marcas globales que operan en el país, también pone a prueba la eficiencia de su tesorería transfronteriza.

Para los comercios internacionales, el principal reto no radica únicamente en captar la demanda de compradores locales durante eventos como el Black Friday y las fiestas de fin de año, sino en acortar el desfase operativo entre el momento en que el cliente realiza el pago y el instante en que los recursos quedan disponibles en la cuenta matriz de la empresa.

Entre 7 y 15 días hábiles bajo esquemas tradicionales

De acuerdo con reportes de Americas Market Intelligence (PCMI) y PayRetailers, la liquidación de cobros internacionales procesados mediante pasarelas convencionales suele demorar entre 7 y 15 días hábiles. En el mercado colombiano —donde el 57% del volumen del comercio electrónico se canaliza a través de transferencias locales mediante PSE, según la CCCE—, los vendedores extranjeros deben recaudar inicialmente en pesos colombianos (COP).

Convertir esos pesos y enviarlos al exterior a través de las redes de corresponsalía bancaria tradicional implica con frecuencia el tránsito por tres o más entidades financieras. Este recorrido no solo extiende los tiempos de disponibilidad del capital, sino que añade costos operativos, incluyendo comisiones o deducciones de entre 30 y 50 dólares por transferencia.

“Cuando un comercio internacional procesa pagos en Colombia durante la temporada alta, el tiempo que tardan los fondos en llegar a su tesorería determina su capacidad para pagar proveedores y reabastecer el inventario”, señala Leidy Chaparro, Country Manager de Koywe en Colombia.

Liquidación el mismo día y cumplimiento regulatorio

Para enfrentar estas demoras, Koywe opera una infraestructura tecnológica que enlaza los medios de pago locales con la liquidación en moneda dura y activos digitales a través de una única API. En lugar de recurrir a transferencias internacionales tradicionales por la red SWIFT, el modelo emplea stablecoins respaldadas uno a uno —como USDT y USDC— como capa de transporte de valor, lo que permite comprimir ciclos de liquidación de días o semanas a cuestión de horas dentro del mismo día.

“El uso de stablecoins como capa de transporte permite reducir la dependencia de los intermediarios de la corresponsalía bancaria. La empresa recauda en pesos a través de los canales locales que utiliza el comprador y liquida los fondos el mismo día en su cuenta corporativa, manteniendo el cumplimiento cambiario mediante intermediarios autorizados en el país”, agrega Chaparro.

El esquema está diseñado para funcionar dentro del marco regulatorio vigente en Colombia sin modificar la operativa habitual de la banca comercial local. La conversión de divisas se formaliza a través de Powwi, entidad con licencia de Intermediario del Mercado Cambiario (IMC), tomando como referencia las cotizaciones del mercado interbancario en SET-ICAP.

En este proceso, los bancos comerciales colombianos continúan operando de forma regular y exclusivamente en pesos, sin custodiar ni intervenir en el procesamiento de activos digitales.