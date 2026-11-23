El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que fue encontrado sin vida alias Fantasma, uno de los delincuentes más buscados en el departamento.

El hallazgo de su cuerpo se dio en una vía del municipio de San Luis. La hipótesis que se maneja es que habría sido asesinado por un ajuste de cuentas con el Clan del Golfo.

¿Quién era alias Fantasma?

Este hombre, identificado como Ramiro de Jesús Henao Aguilar, era conocido también con el alias de Simón. Ejercía como cabecilla del grupo Pacificadores de Samaná y fue condenado por tortura, homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir, secuestro, hurto, porte y tráfico de armas de fuego y falsedad de documento público.

Al ser uno de los criminales más buscados, la gobernación estaba ofreciendo hasta 100 millones de pesos información que permitiera dar con su captura. “El que vive con maldad, muerte por maldad”, indicó el mandatario al dar a conocer la noticia.

Uno de los crímenes que cometió este hombre se dio el 11 de octubre de 2002 en el municipio de Cocorná. La Fiscalía precisó que sobre las 11:00 a.m., Manuel Alfonso Vásquez, quien hacía parte del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios de Antioquia (Sintraofan), fue sacado de su vivienda antes de que participara en una asamblea de la organización.

¿Quiénes integran a los Pacificadores de Samaná?

Los responsables de este hecho fueron miembros del entonces Bloque Metro del Frente de Batalla del Santuario de las autodefensas. Vásquez fue secuestrado y llevado hasta un sitio alejado en donde lo asesinaron con arma de fuego.

Aparte de ‘Fantasma’, estuvieron implicados Carlos Mario Giraldo Giraldo, alias Matute, y Jhon Jairo Muñoz Serna, conocido como ‘Chengue’. Para cuando ocurrieron los hechos, Henao era coordinador del frente.

Por medio de la alerta temprana 028 de 2026, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas por el accionar criminal de los Pacificadores de Samaná, el cual está conformado por exmiembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.