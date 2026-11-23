El trabajo articulado de Migración Colombia, la Policía Nacional y las alcaldías de Pasto e Ipiales permitió la expulsión de 83 ciudadanos extranjeros que, en ambas ciudades, acumulaban casi 4.000 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia.

Según Migración Colombia, fueron ubicados en labores de verificación migratoria y gracias a reportes de la Policía Nacional.

El presidente, Abelardo de la Espriella, destacó su expulsión y advirtió que “quien venga a nuestro país a violar la ley y amenazar la tranquilidad de los colombianos tendrá que asumir las consecuencias”.

Tres de los extranjeros expulsados acumulaban 153 anotaciones:

Tres de los expulsados, de nacionalidad ecuatoriana, acumulaban 153 anotaciones en el Sistema Nacional de Medidas Correctivas, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades del vecino país, en el Puente Rumichaca.

Al respecto, el mandatario indicó que “¡Colombia no será refugio de extranjeros que vengan a delinquir! ¡A Colombia se viene a respetar la ley!”.

Y señaló que sus “instrucciones son contundentes: todo el peso de la ley contra quienes atenten contra la seguridad, la tranquilidad y la soberanía de nuestra Patria. ¡Aquí no hay espacio para la impunidad!”.

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¿Qué pasó con los otros ochenta extranjeros expulsados?

Los ochenta extranjeros restantes, de nacionalidad venezolana, fueron trasladados vía aérea por la FAC a Norte de Santander, donde se realizó su entrega a la Guardia Nacional Venezolana, en el Puente Internacional Atanasio Girardot, zona de frontera. La mayoría se encontraba de manera irregular en el país.

Su expulsión, al igual que la de los tres ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, fue motivada por 3.932 medidas correctivas y múltiples capturas por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico o porte de estupefacientes.