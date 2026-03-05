Encuentran enjambres de abejas en zonas aledañas a la Línea 1 del Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá se ha convertido en tema de preocupación por parte de expertos ambientalistas, quienes han identificado la presencia de abejas que, en ocasiones, llegan a los patios, talleres, entre otros puntos importantes de la obra.

Ante la presencia de esta especie, las autoridades han hecho especial énfasis en su protección para preservar su cuidado y conservación al ser consideradas como uno de los polinizadores más importantes sobre la tierra.

Presencia de abejas en Línea 1 del metro de Bogotá

Según el más reciente informe de la Alcaldía de Bogotá, el equipo de biólogos se encuentra atendiendo de manera especializada la presencia de abejas que se encuentran en distintos puntos de la obra.

Cuando se presentan estos casos se lleva a cabo la activación del Programa de Manejo de Fauna Urbana para garantizar los procedimientos técnicos, seguros y respetuosos con los insectos.

Según explicaron los expertos, se trata de abejas viajeras que aparecen en la zona y forman enjambres temporales, mientras descansan en su recorrido antes de establecer un panal definitivo. Por esto, durante su viaje, las abejas pueden ubicarse en maquinaria, polisombras y demás estructuras de las obras.

¿Cuál es el protocolo ante la presencia de abejas?

Ante la identificación de enjambres, se debe reportar a la línea 123 para activar la Brigada de Rescate y Atención de Emergencias Ambientales del Cuerpo de Bomberos. Al aplicar los respectivos protocolos, se realiza el rescate al evitar los riesgos tanto para la especie como para los ciudadanos.

Seguido de esto, se coordina la entrega en custodia de los apicultores autorizados, quienes llevan a cabo el traslado de estos a granjas apícolas donde se establecen de manera segura.

“Aunque el procedimiento es cuidadoso y puede ser largo, cada rescate reafirma el compromiso del proyecto con la biodiversidad urbana. Desde el concesionario se verifica que todo el proceso se realice bajo principios de buenas prácticas ambientales, entendiendo que proteger a las abejas es proteger el equilibrio ecológico de la ciudad”, explica la Alcaldía de Bogotá.