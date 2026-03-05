Procuraduría formula cargos al exgobernador del Guaviare por presuntas irregularidades en proyecto agrícola

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador del Guaviare, Heydeer Yovanny Palacio, por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto agrícola financiado con recursos de regalías.

La investigación disciplinaria están relacionadas con la planeación y ejecución de un proyecto de cacao dirigido a beneficiar a comunidades rurales del Guaviare.

Procuraduría advierte fallas en proyecto de cacao financiado con regalías

Según el expediente disciplinario, el proyecto habría presentado ausencia de componentes técnicos requeridos para su desarrollo, lo que podría haber afectado la correcta implementación de la iniciativa agrícola.

El ente de control también analiza si el retraso del proyecto se originó en presuntas fallas en su estructuración inicial. Estas posibles inconsistencias habrían derivado, según la investigación, en demoras en los trámites contractuales y en el desarrollo del programa destinado al fortalecimiento del sector cacaotero en la región.

La Procuraduría advirtió que dichas situaciones podrían evidenciar inobservancia del deber funcional por parte de funcionarios y representantes de la administración departamental, quienes tenían la responsabilidad de adelantar los procesos contractuales con eficiencia, austeridad en el tiempo y adecuada gestión de los recursos públicos.

Investigación también analiza vínculos entre beneficiarios y aspirantes al Congreso

Otro de los aspectos que revisa el organismo disciplinario es la posible existencia de conexiones entre beneficiarios del proyecto agrícola y aspirantes al Congreso en 2026. Este punto forma parte del análisis que adelanta la Procuraduría para determinar si el programa pudo haber tenido algún tipo de direccionamiento indebido.

La formulación de pliego de cargos contra el exgobernador no constituye una sanción definitiva, pero sí abre formalmente el proceso disciplinario en el que se evaluarán las pruebas y los argumentos de defensa antes de tomar una decisión de fondo sobre posibles responsabilidades.