CANAL RCN
Colombia Video

Procuraduría formula cargos al exgobernador del Guaviare por presuntas irregularidades en proyecto agrícola

El ente de control investiga posibles fallas en la estructuración de un proyecto de cacao y advierte presunto uso indebido de recursos públicos destinados a comunidades rurales del departamento.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
11:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador del Guaviare, Heydeer Yovanny Palacio, por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto agrícola financiado con recursos de regalías.

Procuraduría formula pliego de cargos contra candidato a la Cámara del Guaviare: estos son los detalles
RELACIONADO

Procuraduría formula pliego de cargos contra candidato a la Cámara del Guaviare: estos son los detalles

La investigación disciplinaria están relacionadas con la planeación y ejecución de un proyecto de cacao dirigido a beneficiar a comunidades rurales del Guaviare.

Procuraduría advierte fallas en proyecto de cacao financiado con regalías

Según el expediente disciplinario, el proyecto habría presentado ausencia de componentes técnicos requeridos para su desarrollo, lo que podría haber afectado la correcta implementación de la iniciativa agrícola.

El ente de control también analiza si el retraso del proyecto se originó en presuntas fallas en su estructuración inicial. Estas posibles inconsistencias habrían derivado, según la investigación, en demoras en los trámites contractuales y en el desarrollo del programa destinado al fortalecimiento del sector cacaotero en la región.

La Procuraduría advirtió que dichas situaciones podrían evidenciar inobservancia del deber funcional por parte de funcionarios y representantes de la administración departamental, quienes tenían la responsabilidad de adelantar los procesos contractuales con eficiencia, austeridad en el tiempo y adecuada gestión de los recursos públicos.

Investigación también analiza vínculos entre beneficiarios y aspirantes al Congreso

Otro de los aspectos que revisa el organismo disciplinario es la posible existencia de conexiones entre beneficiarios del proyecto agrícola y aspirantes al Congreso en 2026. Este punto forma parte del análisis que adelanta la Procuraduría para determinar si el programa pudo haber tenido algún tipo de direccionamiento indebido.

Procuraduría emitió concepto de inexequibilidad sobre la emergencia económica de Gustavo Petro
RELACIONADO

Procuraduría emitió concepto de inexequibilidad sobre la emergencia económica de Gustavo Petro

La formulación de pliego de cargos contra el exgobernador no constituye una sanción definitiva, pero sí abre formalmente el proceso disciplinario en el que se evaluarán las pruebas y los argumentos de defensa antes de tomar una decisión de fondo sobre posibles responsabilidades.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Encuentran enjambres de abejas en zonas aledañas a la Línea 1 del Metro de Bogotá

Congreso de la República

Víctimas del conflicto que aspiran al Congreso cuestionan las garantías electorales

Elecciones en Colombia

Mitos y verdades del software electoral: así funciona el sistema de la Registraduría

Otras Noticias

EPS

Nueva EPS rechaza denuncias sobre concentración de exámenes oncológicos en Ibagué

En su comunicado, la Nueva EPS aseguró que la distribución de la atención responde al comportamiento de la demanda.

Secretaria de Movilidad

¿Volverá a usarse la placa en el casco y chaleco de la moto? Movilidad aclara la norma

¿Volverá a ser obligatorio llevar la placa en el casco y chaleco de moto? Autoridades de movilidad aclararon qué dice la Ley 2251 de 2022 y si pueden imponer multas.

Medio oriente

Reino Unido envía cuatro aviones Typhoon a Catar en plena escalada en Oriente Medio

La casa de los famosos

Noche de besos: Mariana Zapata protagonizó romántica escena en La Casa de los Famosos

Atlético Nacional

¿Diego Arias se va de Atlético Nacional? Contundente respuesta tras la eliminación ante Millonarios