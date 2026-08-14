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Familia que huyó del desastre en La Guaira, Venezuela, revivió el pánico durante el terremoto en Cali

La familia habría llegado de Venezuela días antes del fuerte terremoto que sacudió a Colombia.

Foto: AFP
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Noticias RCN

agosto 14 de 2026
05:59 p. m.
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Una nueva historia ha conmovido a millones de internautas en el mundo entero, pues los ojos están puestos en Colombia tras el desastre generado por el terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Según una reciente entrevista, publicada por la BBC, una familia venezolana no solo tuvo que sobrevivir el desastre generado por el doblete sísmico que destruyó La Guaira, Venezuela, sino que también tuvieron que enfrentar el sismo que afectó drásticamente a Cali.

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Familia vivió terremoto en Venezuela y Colombia

Decenas de familias venezolanas lo perdieron todo durante el doble terremoto que sacudió a Venezuela, el pasado 24 de junio, por lo que varios países cercanos como Colombia le abrieron las puertas a los más afectados. Este fue el caso de Winder y Deivi Delfín, dos jóvenes hermanos que perdieron su vivienda, su madre, abuela y su hermano menor en La Guaira.

Tras varias semanas de incertidumbre, los dos jóvenes llegaron a Cali en compañía de su padre, un barbero venezolano, quien se había mudado a la sucursal del cielo tiempo atrás. Sin embargo, durante la mañana del 10 de agosto todo cambió en la vida de estos adolescentes, pues nuevamente se vieron golpeados por el fenómeno natural.

Según el testimonio de uno de estos, su familia se encontraba durmiendo cuando el movimiento telúrico los despertó a todos. Pese a la desesperación por repetir la misma situación vivida en su país de origen, ambos hermanos lograron salir ilesos del sismo en compañía de su padre.

La familia Delfín relató, a la BBC, detalles de los momentos de angustia que vivieron en La Guaira al haber perdido a sus familiares, pues tuvieron que pasar 27 días para dar con los cuerpos de su madre, abuela y hermano menor.

Actualmente, decenas de familias siguen en varias de las zonas más afectadas por el doblete sísmico, en La Guaira, con el objetivo de hallar los restos de sus familiares bajo los densos escombros que siguen apilados en las zonas de la tragedia.

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Por otro lado, se ha viralizado la historia de Aníbal Falcón, un hombre que perdió su casa, moto y casi muere durante el terremoto que afectó a Venezuela. Pese a perderlo todo, Aníbal se unió a los topos mexicanos para aprender sus técnicas de búsqueda y ser voluntario al rescatar personas vivas.

Ahora, tras el terremoto en Colombia, el hombre se encuentra siendo voluntario para remover escombros en varias de las zonas más afectadas en Cali.

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