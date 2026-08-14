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Defensoría pide protección para la población civil por enfrentamientos y ataques con drones en Cajibío

A esta crisis se suma el presunto secuestro de tres personas por parte del grupo armado ilegal.

Foto: Defensoría del Pueblo

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
05:21 p. m.
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Desde el pasado domingo 9 de agosto se han registrado enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), del autodenominado EMC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, en los corregimientos de Ortega y Chaux, municipio de Cajibío, Cauca.

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Ataques con drones y riesgo a la población civil

La Defensoría del Pueblo confirmó que se han reportado hostigamientos y ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones, que “habrían impactado o puesto en riesgo bienes de carácter civil, entre ellos viviendas y la institución educativa ubicada en el corregimiento de Ortega”. Las afectaciones también alcanzan a las veredas La Isla, La Diana, El Edén, La Laguna, El Carrizal, Palma Chaux y El Jordán.

El organismo advirtió que “la continuidad de las hostilidades y su cercanía a centros poblados incrementan los riesgos para la población civil y afectan su movilidad y acceso a bienes y servicios esenciales”.

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Desplazamientos, confinamientos y secuestros

De acuerdo con la información recopilada, se habrían presentado desplazamientos hacia zonas seguras, situaciones de confinamiento y familias obligadas a abandonar sus viviendas. A esta crisis se suma el presunto secuestro de tres personas por parte del grupo armado ilegal: dos de la vereda Chaux y una de Ortega.

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La Defensoría recordó que “toda persona privada de la libertad en relación con el conflicto armado debe recibir un trato humano y que la toma de rehenes está prohibida por el DIH”. Además, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a activar mecanismos de prevención y atención, garantizar asistencia integral a las personas desplazadas y proteger a población vulnerable como niñas, niños, mujeres y líderes sociales.

El organismo reiteró que continuará haciendo seguimiento a la situación humanitaria en Cajibío y subrayó que “el respeto por el derecho internacional humanitario y la protección de la población civil son fundamentales frente a la persistencia de las hostilidades en el territorio”.

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