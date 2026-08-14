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Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia este viernes, 14 de agosto

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia este 14 de agosto. El sismo fue superficial y las autoridades evalúan posibles afectaciones.

Terremoto en Indonesia
Foto: SGE

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
05:41 p. m.
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Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 se registró este viernes 14 de agosto de 2026 en Indonesia, según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 4:58 p. m., hora de Colombia (21:58 UTC), y tuvo su epicentro en las coordenadas 8,31° sur y 121,35° este, una zona del archipiélago indonesio (Ende). El evento fue catalogado inicialmente como superficial, al presentar una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

Terremoto en Indonesia fue de magnitud 7,7

Debido a la elevada magnitud y a la poca profundidad reportada inicialmente, las autoridades y organismos de emergencia mantienen la atención sobre las posibles consecuencias del terremoto en Indonesia, que podría recaer en un tsunami.

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Por el momento, se espera información oficial sobre eventuales daños, personas afectadas y posibles alertas relacionadas con el movimiento sísmico. Indonesia se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.

Autoridades evalúan posibles afectaciones

El reporte disponible figura con estatus manual, por lo que datos como la magnitud, profundidad y ubicación exacta pueden ser ajustados posteriormente tras el análisis de las agencias sismológicas.

Las autoridades locales continúan evaluando la situación después del fuerte movimiento registrado este 14 de agosto.

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