Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió Indonesia este viernes, 14 de agosto

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 se registró este viernes 14 de agosto de 2026 en Indonesia, según el reporte preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:58 p. m., hora de Colombia (21:58 UTC), y tuvo su epicentro en las coordenadas 8,31° sur y 121,35° este, una zona del archipiélago indonesio (Ende). El evento fue catalogado inicialmente como superficial, al presentar una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

Terremoto en Indonesia fue de magnitud 7,7

Debido a la elevada magnitud y a la poca profundidad reportada inicialmente, las autoridades y organismos de emergencia mantienen la atención sobre las posibles consecuencias del terremoto en Indonesia, que podría recaer en un tsunami.

Por el momento, se espera información oficial sobre eventuales daños, personas afectadas y posibles alertas relacionadas con el movimiento sísmico. Indonesia se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica.

Autoridades evalúan posibles afectaciones

El reporte disponible figura con estatus manual, por lo que datos como la magnitud, profundidad y ubicación exacta pueden ser ajustados posteriormente tras el análisis de las agencias sismológicas.

Las autoridades locales continúan evaluando la situación después del fuerte movimiento registrado este 14 de agosto.