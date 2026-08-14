Así vivió Millonarios el terremoto: angustiante relato de Rodrigo Contreras

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, recordó el momento en que el terremoto sorprendió al plantel mientras permanecía concentrado en un hotel previo al juego ante Independiente Medellín.

El movimiento despertó a los jugadores y provocó segundos de desconcierto en los que, según relató, no sabían cómo reaccionar.

Estábamos todos durmiendo y fue despertarnos con este terremoto que sacudió a todo Colombia, dijo.

¿Qué vivió Rodrigo Contreras durante el terremoto?

Contreras describió los primeros instantes como un momento de shock. El movimiento los despertó de manera repentina y, ante la intensidad del sismo, los integrantes del plantel comenzaron a buscar la manera de reaccionar.

“Fue un momento de shock que no sabíamos qué hacer”, relató el delantero, quien contó que decidió bajar del hotel una vez terminó el movimiento.

La experiencia tomó otra dimensión cuando los jugadores conocieron las consecuencias que había dejado el terremoto en diferentes regiones del país. Las imágenes de las zonas afectadas aumentaron la preocupación dentro del grupo.

Para Contreras, lo ocurrido también cambió las prioridades del plantel durante las horas posteriores. El fútbol pasó a un segundo plano frente a la situación que atravesaban miles de personas.

Creo que nosotros como jugadores de fútbol y como personas que tenemos el medio de llegar a mucha gente, teníamos que actuar todos juntos, todos unidos. Acá no hay equipo de fútbol, no hay colores, no hay nada. Hoy tenemos que estar todos más unidos que nunca, mencionó.

¿Cómo ayudó Millonarios a los damnificados?

El delantero destacó las iniciativas que comenzaron a organizarse desde el propio equipo para apoyar a las comunidades afectadas.

RELACIONADO Leonardo Castro y su esposa se unieron para ayudar a los damnificados del terremoto

Uno de los principales esfuerzos fue liderado por Leonardo Castro, quien junto a su esposa habilitó un centro de acopio para recibir ayudas destinadas a Pereira. Contreras contó que él y otros integrantes del plantel, entre ellos Mateo, también participaron en la búsqueda de un lugar donde pudieran reunirse las donaciones de los ciudadanos.

La intención fue recolectar alimentos, elementos de primera necesidad y otros productos para enviarlos a personas afectadas en ciudades como Cali, Pereira y zonas del Chocó.

Además, el jugador resaltó el aporte económico realizado por Millonarios al Banco de Alimentos de Bogotá como parte de la respuesta ante la emergencia.

Hoy en día tenemos que estar todos unidos para ayudar a Colombia a que se levante a toda la gente que está pasando una mal, que está necesitando nuestra ayuda, entonces creo que eso habla de que hicimos todo este tipo de movida para poder ayudar y brindar nuestro apoyo a la gente que hoy lo necesita, señaló.

Contreras insistió en que la situación debía superar cualquier diferencia relacionada con el fútbol y llamó a dejar de lado las rivalidades entre equipos.

Acá no hay equipo de fútbol, no hay colores, no hay nada. Hoy tenemos que estar todos más unidos que nunca, recalcó.

El delantero consideró que los futbolistas tienen una responsabilidad adicional por el alcance que pueden tener sus mensajes y acciones. Para él, esa capacidad debe utilizarse para movilizar ayudas hacia quienes enfrentan las consecuencias del terremoto.

RELACIONADO Jhon Arias envía avión con médicos e insumos al Chocó tras el fuerte temblor en Colombia

La experiencia que vivió el plantel durante aquella mañana terminó convirtiéndose también en un llamado a la solidaridad. Mientras continúa la emergencia en las regiones afectadas, Contreras destacó que la respuesta debe ser colectiva y enfocada en las personas que necesitan apoyo.