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Esperanza bajo escombros: así han sido rescatadas las mascotas afectadas por el terremoto en el país

Los animales se encuentran protagonizando varios de los rescates más conmovedores en medio de la tragedia.

Foto: Captura Noticias RCN.
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Noticias RCN

agosto 14 de 2026
04:48 p. m.
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Colombia se encuentra atravesando por horas críticas para seguir encontrando vida bajo los escombros de las estructuras que colapsaron a causa del terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a todo el país el pasado 10 de agosto.

En medio de las valerosas misiones de rescate, en donde decenas de rescatistas han arriesgado sus propias vidas para extraer sobrevivientes, las mascotas siguen resistiendo bajo toneladas de concreto con la única esperanza de ser escuchadas o vistas.

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Mascotas rescatadas bajo los escombros

Decenas de rescates ya se han tomado las redes sociales y han despertado la solidaridad de miles de usuarios, quienes han exaltado la labor de aquellos profesionales que también han priorizado la vida de los animales en medio de la búsqueda de vidas humanas.

Varios casos incluso han llegado a ser documentados en vivo y en directo en donde ciudadanos ubicados en las zonas del desastre también han difundido los sitios en donde, al parecer, todavía habría vidas animales.

Uno de los rescates más conmovedores, hasta el momento, corresponde al de Meli. Esta perrita se encontraba bajo los escombros de una edificación que colapsó al frente del Coliseo del Pueblo, en Cali. Tras varias horas de búsqueda, socorristas perdieron la esperanza de hallar con vida ante la falta de señales.

Sin embargo, un rescatista regresó al lugar, en las horas más recientes, en donde logró escuchar que Meli se encontraba ladrando, aullando y dando nuevas señales de vida al encontrarse todavía sepultada. Tras varias horas de remoción de escombros, Meli logró ser rescatada.

Otro de los rescates más recientes corresponde al de Renata, una perrita de raza pitbull que fue encontrada en el edificio Torres del Limonar, en Cali. Pese a que la canina no presentó lesiones considerables, actualmente tiene diferentes lesiones en su cuerpo y presenta hinchazón a raíz de la presión que soportó durante varias horas.

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Mascotas son vistas en edificios a punto de colapsar

Una de las problemáticas que han mantenido en especial alerta a proteccionistas es la imposibilidad de ingresar a algunas de las edificaciones que se encuentran en riesgo de colapso y en las cuales todavía hay animales presentes.

Pese a que las autoridades han autorizado el ingreso, por cortos minutos, a algunos de los damnificados, decenas de voluntarios se están movilizando por las principales ciudades afectadas para dar con la mayor cantidad posible de mascotas con vida.

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