Así funcionará el plan piloto para habilitar el paso en la vía al Llano desde este 20 de septiembre

La movilidad en la Vía al Llano continúa siendo una de las principales preocupaciones tras el deslizamiento registrado en el kilómetro 18, jurisdicción de Chipaque, Cundinamarca.

Desde entonces, este corredor estratégico para la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales permanece en Fase 0, con restricciones que afectan a miles de conductores y transportadores.

Coviandina, concesionaria encargada del tramo, habilitó un paso provisional con conexión a la antigua vía, lo que permitió la implementación de un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) aprobado por las autoridades nacionales y regionales.

Así funcionará el plan piloto para habilitar el paso en la vía al Llano

A partir de este sábado 20 de septiembre se pondrá en marcha un plan piloto que busca ordenar el tránsito en la vía, luego de varias jornadas de seguimiento y coordinación.

La decisión fue aplicar de manera simultánea la Fase 1, correspondiente al ingreso de transporte público de pasajeros, y la Fase 2, que habilita el paso de automóviles particulares.

Estas medidas se suman al tránsito ya autorizado para la carga pesada en determinados horarios.

¿Cómo son los horarios de paso en la vía al Llano?

Los lineamientos fijados establecen que:

Entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. podrán circular automóviles, camionetas, camperos, camiones de dos ejes y transporte público (buses y busetas).

Desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. será el turno para camiones de mayor tamaño, desde tres hasta seis ejes o más.

Para ambos sentidos de la vía se definieron puntos de control: en el trayecto Villavicencio–Bogotá el paso se dará en el kilómetro 85+600 (Llano Lindo), y en el sentido Bogotá–Villavicencio en el PK00+000 y el semáforo de El Uval.

Recomendaciones para quienes transitarán en la vía al Llano

Las autoridades pidieron a los conductores llegar máximo una hora antes del inicio de su franja horaria para evitar congestiones.

Asimismo, recordaron que toda carga extradimensionada solo podrá circular en horario nocturno y deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución 3011 de 2025, además de contar con escoltas según lo establecido en la Resolución 4959 de 2006. Ningún vehículo podrá superar los 21 metros de longitud.

¿Cada cuánto habrá paso en la vía al Llano?

El sábado también se realizarán ajustes en los tiempos de circulación.

Según el volumen de tráfico, los vehículos en sentido de descenso tendrán franjas de 30 a 45 minutos, mientras que en sentido ascendente se dispondrá de entre dos y dos horas y media para permitir mayor fluidez.

Dentro de las excepciones, se autorizó el paso prioritario de ambulancias en ambos sentidos, siempre coordinado con la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) y el Centro de Control de Operaciones (CCO).

Igualmente, podrán circular los vehículos de autoridades locales, organismos de socorro, fuerza pública y entidades vinculadas a la gestión de la vía, previa autorización del concesionario.

Otro aspecto clave es que todo vehículo que logre ingresar al corredor en el horario establecido tendrá garantizado su recorrido completo. La autoridad de tránsito podrá solicitar el comprobante del peaje como evidencia de cumplimiento, por lo que se recomienda a los conductores conservarlo.

Finalmente, el Comité de Seguimiento convocó una reunión la próxima semana para evaluar los resultados de estas medidas, con el fin de determinar si el plan piloto se mantiene, se ajusta o se amplía según el comportamiento del tráfico y las condiciones del corredor.