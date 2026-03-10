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Vía clandestina en Cundinamarca arrasó con casi 200 árboles y afectó acueductos

La intervención de las autoridades evidenció serias afectaciones en la fauna y flora del lugar.

Foto: X @Alfred_Balle
Foto: X @Alfred_Balle

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
10:39 a. m.
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ordenó la suspensión inmediata de las actividades que se estaban ejecutando para aperturar un corredor vial de más de tres kilómetros en el municipio de Vianí.

Según las autoridades ambientales, la ejecución de esta obra no contaba con los permisos ambientales requeridos y estaba generando serios daños ambientales para el ecosistema.

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¿En dónde se llevó a cabo el operativo?

El operativo, liderado por la CAR y con el apoyo de Alcaldía municipal de Vianí, permitió la llegada de la Policía Nacional a las veredas Calambata y Guate en donde se estaba realizando la vía de más de 3 kilómetros.

Gracias a los reportes de la propia comunidad de estas veredas, las autoridades llevaron a cabo un operativo que fue liderado por técnicos de la dirección Regional Magdalena Centro de la CAR.

También contó con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Vianí, la Policía Nacional, representantes de las Juntas de Acción Comunal de Calambata y Guate, y administradores del Acueducto Veredal.

Esta articulación permitió la identificación del presunto responsable de la obra. Según Juan Carlos Escobar, director de la regional de Magdalena Centro, se logró evidenciar la obstrucción de cuatro fuentes hídricas al alterar su cauce natural.

“Para el caso de la afectación del recurso agua se evidencio la obstrucción e intervención directa en cuatro fuentes hídricas en los predios El Porvenir, Bethania, El Caucho, La Palma, El Descanso, Corinto y Corinto Delicias las cuales alteraron los cauces naturales e interrumpieron corrientes de agua que surten a los acueductos veredales de la zona”, afirmó el director de la regional de Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar.

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Fauna y flora afectada durante las actividades

Así mismo, el funcionario dio a conocer detalles de la deforestación y remoción total que afectó a 189 árboles nativos. Algunas de las especies afectadas fueron el cedro, ocobo, cámbulo, nogal, guamo y comino.

Según el informe de las autoridades ambientales, estos fueron arrancados de raíz con maquinaria pesada a lo largo de la vía en construcción.

“Con la imposición de esta medida preventiva de carácter obligatorio e inmediato, la CAR detiene el avance del deterioro ecológico y avanza formalmente en el procedimiento sancionatorio ambiental para definir responsabilidades, sanciones y los planes de restauración ambiental exigidos por ley”, añadió Escobar.

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