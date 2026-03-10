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Se reportó un nuevo sismo cerca de Japón hoy 3 de octubre de 2026: atento al epicentro y la magnitud

¿Cuál ha sido el balance de las autoridades tras los monitoreos? Descubra aquí los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 03 de 2026
08:32 a. m.
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Este sábado 3 de octubre de 2026, cuando en Colombia eran la 1:05 de la madrugada y en Japón las 3:05 de la tarde, se presentó un nuevo movimiento telúrico cerca de ese país.

El epicentro fue en mar abierto, superó los 4.0 de magnitud y se situó aproximadamente a 98 kilómetros de una isla japonesa.

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¿De cuánto fue la profundidad? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el sismo que se sintió cerca de Japón hoy 3 de octubre de 2026

  • 3:05 p.m. de Japón / 1:05 a.m. de Colombia.

Epicentro: en aguas abiertas del mar de Filipinas, 98 kilómetros al sureste de la isla de Suwanose-jima, en Japón.

Magnitud: 4.8.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios más cercanos: a 98 kilómetros de Isla de Suwanose-jima, a 104 de isla de Akusekijima y a 109 de isla de Kodakarajima.

Esto han informado las autoridades de Japón tras el sismo de este 3 de octubre de 2026

Después de los análisis correspondientes, las autoridades japonesas dieron un parte de tranquilidad y descartaron situaciones de riesgo.

La Agencia Meteorológica de Japón aclaró que, a raíz de que el sismo se originó en mar abierto, las ondas se disiparon en el agua y no hubo ningún tipo de daño estructural en tierra firme.

Además, en medio de esa coyuntura, también se indicó que no hubo heridos ni víctimas en alguna de las regiones más próximas al epicentro.

Asimismo, la Agencia Meteorológica de Japón informó que este evento sísmico no reunió las características para emitir una alerta de tsunami.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente sentido en Colombia hoy 3 de octubre de 2026?

A las 7:40 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano identificó el siguiente movimiento telúrico en el país:

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Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Ataco (Tolima), a 13 de Chaparral (Tolima) y a 27 de Coyaima (Tolima).

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