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¿Necesita hacer un pago o retirar dinero? Estos servicios ya están disponibles en 650 nuevas tiendas

Pagar una factura o acceder a efectivo puede resolverse durante una compra cotidiana, sin hacer una parada adicional.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
07:17 a. m.
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Ir a una tienda por un producto y aprovechar la misma visita para pagar un recibo o retirar dinero es una opción disponible en 650 establecimientos OXXO de Colombia. La cadena amplió los servicios financieros que ofrece mediante su conexión con Puntored.

Las tiendas integradas están en 39 municipios de 10 departamentos. Allí se pueden realizar pagos, recargas, depósitos y retiros, según el servicio habilitado para cada entidad.

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En consecuencia, para los usuarios, la ampliación suma puntos físicos a los que pueden acudir mientras hacen otras diligencias.

¿Qué servicios financieros se pueden usar en OXXO?

La nueva etapa de la alianza incorpora depósitos y retiros a una oferta que ya incluía recaudos. Puntored indicó que la red permite operaciones para usuarios de 14 actores financieros, entre bancos y billeteras digitales.

Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA, dale!, Bancamía, entidades del Grupo Aval y Banco Falabella ya tienen habilitados depósitos y retiros en las tiendas conectadas.

Además, en el caso de Nequi, ahora también es posible realizar recargas.

“Somos aliados de bancos y billeteras digitales para acercar sus servicios a las personas y ofrecerles un punto físico, cercano y conveniente para manejar su dinero”, afirma Andrés Morales, director general de OXXO Colombia.

¿Cuántas tiendas tendrán estos servicios?

La conexión comenzó en enero de 2025 con cerca de 30 establecimientos y llegó a 650. Desde su puesta en marcha, ha registrado 1,14 millones de operaciones por aproximadamente 156.300 millones de pesos, de acuerdo con las cifras entregadas por Puntored.

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Las empresas tienen dos metas con fechas diferentes: OXXO espera alcanzar las 700 tiendas en Colombia antes de terminar 2026, mientras Puntored proyecta llevar sus servicios financieros a 700 tiendas de la cadena durante 2027. Para ese mismo año, la compañía prevé superar los dos millones de transacciones a través de esta integración.

Además de la alianza con OXXO, Puntored mantiene una red de cerca de 20.000 corresponsales bancarios en Colombia, integrada principalmente por tenderos y comercios de proximidad. La compañía busca que ambos tipos de establecimientos amplíen los lugares donde los usuarios pueden hacer sus operaciones.

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