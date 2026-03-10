Termales cerca de Bogotá para disfrutar en la semana de receso

La semana de receso puede ser una oportunidad para salir de Bogotá sin hacer un viaje demasiado largo. Estos cuatro destinos de aguas termales en Cundinamarca y Boyacá ofrecen opciones para descansar, disfrutar de la naturaleza y cambiar de ambiente.

La semana de receso escolar se acerca y para muchas familias representa una oportunidad para salir de la rutina sin tener que viajar demasiado lejos de Bogotá.

Entre las alternativas están los destinos de aguas termales, que combinan piscinas de agua caliente, naturaleza y espacios para descansar. Algunos se encuentran a menos de dos horas de la capital, mientras que otros requieren un recorrido más largo hacia Boyacá.

¿Cuáles son los termales cerca de Bogotá para visitar?

Una de las opciones más cercanas está en Tabio, Cundinamarca, donde se encuentran los Termales El Zipa. El complejo cuenta con piscinas turística y medicinal, además de jacuzzi, lago natural, restaurante y otras zonas de descanso. Su sitio oficial señala que está aproximadamente a 45 minutos de Bogotá, aunque el tiempo de viaje puede variar según el tráfico.

Otra alternativa son los Termales Los Volcanes, ubicados en la vía entre el embalse del Sisga y Machetá. La Comisión Fílmica de Bogotá los ubica a aproximadamente una hora y media de la capital. El complejo tiene cuatro piscinas con temperaturas entre 38 y 42 grados, además de una cámara de vapor natural, hotel y spa.

También está la opción de Zetaquira, en Boyacá, un destino reconocido por su oferta de aguas termales y por contar con la cascada termal más alta de Colombia, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Allí existen piscinas, yacimientos y cascadas termales, además de alternativas de alojamiento para quienes quieran quedarse durante el fin de semana.

¿Qué otros termales se pueden visitar durante un fin de semana?

Iza, Boyacá, es otra alternativa para quienes quieren combinar descanso y turismo. Sus aguas termales se encuentran en la vereda Agua Caliente y el Sistema de Información Turística de Boyacá registra piscinas recreativas con temperaturas de entre 30 y 35 grados.

En Boyacá también existe una amplia oferta de termalismo. El sistema turístico departamental incluye destinos como Paipa, Sáchica, Úmbita y Zetaquira, por lo que el viaje puede combinar las aguas termales con gastronomía, paisajes y recorridos por los municipios.

Para quienes buscan una salida más cercana a la capital, Tabio y Machetá pueden convertirse en alternativas para una escapada de un solo día. En cambio, destinos como Zetaquira e Iza requieren más tiempo de desplazamiento y pueden funcionar mejor como planes de fin de semana.