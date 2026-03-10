Presidente De la Espriella anunció la asignación de $140 mil millones para atender el frente frío en Sucre

El presidente Abelardo De la Espriella anunció una masiva inversión para impulsar el desarrollo social y económico de Sucre por medio de diferentes obras y proyectos productivos en la región con énfasis en infraestructura, educación, vivienda, salud, entre otros sectores.

RELACIONADO Niño con atrofia muscular espinal en Sucre completa más de cinco meses sin medicamento

¿Por qué Sucre contará con $140 mil millones?

Esta medida busca hacer frente a los efectos del frente frío, emergencia que afectó a la región Caribe durante el primer trimestre de 2026. Los $140.000 millones, anunciados por el presidente, corresponden al 14 % de cerca de un billón de pesos destinados a los departamentos afectados.

Así mismo, De la Espriella aseguró que dichos recursos contarán con un acompañamiento técnico y de vigilancia durante su ejecución.

Vamos a ayudarle a Sucre, pero vamos a hacer vigilancia de cada peso que se mande, porque yo no soy un presidente irresponsable que mira hacia otro lado, aseguró.

El frente frío fue uno de los eventos climáticos más extremos que se registró a comienzos del 2026 al generar contundentes lluvias que terminaron ocasionando inundaciones masivas y crecientes. Dentro de los municipios más afectados se encuentran Guaranda, Majagual, San Benito Abad, Coveñas, Tolú, San Onofre.

Otras acciones para la región

Así mismo, el jefe de Estado también dio un balance en materia de inversión en vivienda y educación. Según el Gobierno, se encontraron 1.389 mejoramientos pendientes de ejecución. Sin embargo, entre agosto y septiembre se terminaron 292 mejoramientos, se certificaron 163 y se iniciaron 127.

El presidente manifestó su compromiso de resolver la problemática de Caregato, que ha afectado a las comunidades de La Mojana y recordó que esta intervención fue uno de los compromisos que asumió durante su campaña.

Como parte de las acciones, anunció la articulación de las entidades responsables al designar un gerente encargado exclusivamente de Caregato, con la tarea de gestionar una respuesta a la problemática.