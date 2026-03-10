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Mujeres habrían sido engañadas con trabajos de meseras para terminar siendo explotadas sexualmente

Las víctimas habrían sido encerradas y obligadas a permanecer en un establecimiento.

Foto: Diseñado por Magnific.
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Noticias RCN

octubre 03 de 2026
09:51 a. m.
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Una mujer fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación al ser señalada de engañar a cuatro víctimas que habrían terminado siendo explotadas sexualmente en un comercio de la ciudad de Villavicencio.

Las autoridades revelaron, por medio de una investigación, información que indicaría el modo mediante el cual las mujeres habrían sido engañadas y, posteriormente, obligadas a realizar actividades de carácter sexual con los clientes.

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Meseras habrían sido engañadas en Villavicencio

Según la Fiscalía General de la Nación, una oferta para trabajar como meseras habría terminado en la explotación de cuatro mujeres entre las que se encuentran jóvenes y adolescentes. Los hechos habrían ocurrido entre el pasado 27 de abril y el 8 de mayo del 2024 cuando las víctimas viajaron desde Medellín hasta Villavicencio.

Al encontrarse en la capital del Meta, estas fueron conducidas a un establecimiento de comercio que sería de la propiedad de María Ofelia Ortiz Gil, quien ya se encuentra siendo investigada por las autoridades como presunta responsable del recibimiento y sometimiento de las mujeres.

En el informe de la Fiscalía se detalló que esta mujer les habría informado que debían realizar actividades sexuales y permanecer hasta altas horas de la noche cuando se retirara el último cliente del establecimiento.

Las víctimas permanecieron encerradas y vigiladas con cámaras de seguridad. Además, la señalada habría, al parecer, controlado los movimientos de las mujeres al brindarles alojamiento. Así mismo, esta establecía los valores que se debían cobrar por las bebidas alcohólicas ofrecidas y los actos sexuales.

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¿Cómo se logró la identificación de las víctimas?

Gracias a la alerta de una de las madres de las víctimas, las autoridades lograron establecer la ubicación. Las acciones siguientes permitieron llegar al sitio y rescatar a las cuatro víctimas.

Un fiscal de la Seccional Meta fue el encargado de imputar a Ortiz por el delito de trata de personas agravado. Sin embargo, la mujer procesada no aceptó los cargos por lo que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.

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