Luto en la radio de Colombia: murió reconocido locutor

El departamento del Quindío perdió a una de sus voces más icónicas el viernes 2 de octubre de 2026.

José Leonel Guaneme Trujillo, el importante locutor, murió a sus 83 años, en el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios, en Armenia.

De acuerdo con lo que se ha conocido, esta reconocida figura de la radio quindiana se encontraba en hospitalización hace varios días, pero, hasta el momento, no se ha informado la causa exacta de su deceso.

La noticia fue confirmada por sus familiares y seres más allegados tras diálogos con los medios de la región.

Así fue la trayectoria de José Leonel Guaneme Trujillo, el reconocido locutor de Quindío

José Leonel Guaneme Trujillo estuvo vinculado a la radio durante al menos cinco décadas e inició su camino siendo radioperador en medios como La Voz de Armenia, La Voz de Calarcá y Radio Ciudad Milagro.

Posteriormente, este locutor dirigió programas musicales de boleros y tangos, entre los que se destacaron 'Aquellos diciembres' y 'Recuerdos juveniles'.

Además, en el último tiempo, estuvo vinculado a las radios comunitarias informando y analizando los temas más coyunturales.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de José Leonel Guaneme Trujillo, el importante locutor de Quindío

En sus redes sociales, el medio Entérate Quindío lamentó la muerte de José Leonel Guaneme y exaltó su trayectoria.

"Hoy, después de más de 50 años de micrófonos, música y compañía a los oyentes, se apagó una de las voces más recordadas de la radio musical de Quindío", iniciaron precisando.

"Desde Entérate Quindío expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos, colegas y a todos quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo y compartir con él durante su extensa trayectoria profesional", se concluyó.

Además, los internautas también expresaron múltiples mensajes de condolencias.

"Lo conocí y fue una persona excelente", "saludos a su familia desde la distancia", "que en paz descanse", "lo siento mucho", "se fue uno de los grandes del Quindío" y "el Señor lo tenga en su gloria", han sido algunos de ellos.