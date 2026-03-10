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Teo Gutiérrez también rompió el silencio tras la derrota vs. Nacional y el fuerte cruce con James Rodríguez

El delantero publicó una imagen en su Instagram, pero al poco tiempo la eliminó.

Foto: captura de pantalla de Win Sports.

Nicolás Forero

octubre 03 de 2026
09:01 a. m.
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El pasado miércoles 30 de septiembre, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla volvieron a enfrentarse en el estadio Atanasio Girardot.

Los 'verdes' fueron arrolladores desde los primeros minutos de juego y al minuto 17 ya iban ganando 2-0 con goles de Andrés Sarmiento y Andrés Román.

James Rodríguez rompió el silencio tras el partido vs. Junior y el fuerte cruce con Teo Gutiérrez: esto dijo
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En medio de ese contexto, comenzaron a presentarse choques constantes en el terreno de juego e, incluso, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez tuvieron un 'encontronazo' verbal.

De acuerdo con un video en el que se descifraron los labios del delantero del Junior, él le manifestó al excapitán de la Selección Colombia que "eso no se decía" y que "no se lo iba a pasar".

Además, un día después, el ídolo 'tiburón' publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje de Teófilo Gutiérrez después de la derrota vs. Atlético Nacional y el cruce con James Rodríguez

El jueves 1 de octubre, Teófilo Gutiérrez reposteó una imagen con una frase dicha por Johan Cruyff, pero, posteriormente, la eliminó.

"Eso no significa dejar de enseñar. Hay que enseñarles a dominar la pelota, comprender posiciones e interpretar situaciones", fue el mensaje exacto.

Además, unos minutos después, el delantero publicó una foto besando el escudo del Junior y manifestando que iban a seguir hasta el final.

¿Cuál fue el mensaje de James Rodríguez luego de la victoria de Atlético Nacional vs. Junior?

Después de los tres puntos obtenidos vs. Junior de Barranquilla, James Rodríguez publicó unas fotos del partido y dio a entender que el equipo 'verde' va por buen camino.

“Eso no se dice”: revelan qué le habría dicho Teófilo Gutiérrez a James Rodríguez
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"Victoria, tres puntos y una noche para seguir sumando confianza", escribió el volante creativo de Atlético Nacional.

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