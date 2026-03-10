EPS Sanitas cambia red de entrega de medicamentos: ¿Cómo saber cuál es?

La EPS Sanitas ha implementado cambios significativos en la red de gestores farmacéuticos encargados de dispensar medicamentos a sus afiliados en diferentes ciudades de Colombia, generando dudas entre los 6.8 millones de usuarios que podrían verse afectados por estas modificaciones.

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Los cambios principales comenzaron a aplicarse desde el 31 de octubre, afectando la forma en que los pacientes deben reclamar sus medicamentos.

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¿Cómo saber dónde buscar medicamentos de EPS Sanitas?

Para resolver las inquietudes, la entidad habilitó información detallada en su página web oficial www.epssanitas.com, donde los usuarios pueden consultar los cambios específicos según su ciudad de residencia.

En Medellín, todos los medicamentos que anteriormente eran dispensados por Cruz Verde pasaron a ser entregados por Ramédica a partir del primero de octubre. Los usuarios pueden verificar en el portal las fechas exactas, el gestor anterior y el nuevo responsable de la dispensación de sus tratamientos.

Para Bogotá, la situación presenta particularidades según el tipo de medicamento. Los llamados "no-PBS", aquellos que requieren gestión diferente como una tutela, estuvieron siendo dispensados por Audifarma hasta el primero de octubre, fecha desde la cual Colsubsidio asumió esta responsabilidad.

Los usuarios de Sanitas residentes en la capital que requieren medicamentos incluidos dentro del plan de salud regular continuarán recibiendo sus tratamientos a través de Cruz Verde hasta el 31 de octubre.

A partir del 1 de noviembre, deberán reclamar estos medicamentos en las sedes de Colsubsidio.

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Cambio de gestores farmacéuticos en Sanitas

La EPS recomienda a sus afiliados ingresar al sitio web oficial y buscar la opción "conoce los cambios de gestores farmacéuticos en tu ciudad" para obtener información precisa según su ubicación geográfica.

Este recurso permite identificar claramente cuál es el gestor farmacéutico correspondiente y las fechas específicas de transición.

La complejidad de estos cambios radica en la cantidad de gestores farmacéuticos involucrados y las diferentes fechas de implementación según la ciudad y el tipo de medicamento.

Por esta razón, la orientación personalizada a través de la página web se convierte en una herramienta fundamental para evitar inconvenientes en la continuidad de los tratamientos médicos de millones de colombianos afiliados a esta entidad promotora de salud.