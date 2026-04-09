Colpensiones hace un llamado a pensionados para la declaración de renta: trámite es clave

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) inició el calendario tributario correspondiente al año gravable anterior, y miles de adultos mayores en todo el país deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

En este escenario, Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) ha emitido un llamado urgente a todos sus afiliados y pensionados para que preparen con anticipación la documentación requerida antes de presentar su declaración de impuesto sobre la renta y complementarios.

¿Qué es el certificado de Colpensiones?

Uno de los requisitos indispensables para realizar este trámite de manera correcta y evitar sanciones por inconsistencias es el Certificado de Ingresos y Retenciones. Este documento detalla con precisión el monto total de las mesadas pensionales recibidas durante el año, así como los descuentos de ley realizados por conceptos de salud o retenciones aplicadas. La información allí consignada es la que cruzará la autoridad tributaria para validar la veracidad de los datos declarados.

Para facilitar este proceso y evitar filas innecesarias en los puntos de atención presencial, la entidad ha dispuesto canales digitales diseñados para que los usuarios puedan obtener su certificado en pocos minutos desde la comodidad de su hogar.

¿Cómo descargar el certificado de Colpensiones?

Obtener la certificación tributaria de Colpensiones es un proceso totalmente gratuito que no requiere de intermediarios ni tramitadores. El procedimiento digital se realiza de la siguiente manera:

Acceda al portal web oficial de Colpensiones y diríjase a la sección de trámites en línea o zona de trámites digitales.

Inicie sesión con su tipo de documento, número de identificación y contraseña personal. Si es la primera vez que ingresa, deberá completar un registro previo para validar sus datos de seguridad.

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Dentro del menú principal de la plataforma, ubique la opción "Certificados" y seleccione "Certificado de Ingresos y Retenciones".

Elija el año gravable a declarar (2025/2026) según lo requiera su contador o el sistema de la DIAN.

De clic en generar documento. El archivo se descargará automáticamente en formato PDF, listo para guardarse en sus dispositivos o imprimirse.

Las autoridades recuerdan que declarar renta no implica necesariamente tener que pagar un impuesto, pero omitir el trámite dentro de las fechas fijadas según los últimos dígitos del NIT o cédula puede acarrear extemporaneidad y multas económicas considerables.