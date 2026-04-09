VIDEO | Investigan la muerte de mujer venezolana después de brutal golpiza en Barranquilla

Un terrible caso de intolerancia cobró la vida de Yudelkys Geraldine Martínez después de una brutal golpiza recibida por varias personas en Barranquilla; el video de las agresiones fue publicado en redes sociales a finales de agosto, pero según las denuncias, estuvo luchando por su vida por 24 días, por lo que se presume que el ataque fue a principios de mes.

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En las imágenes se puede observar cómo la ciudadana venezolana de 41 años es atacada por 4 mujeres con puños y golpes con objetos contundentes mientras uno de los hombres que presenciaba la escena trataba de calmar a las agresoras; a pesar de su intento por defenderse y de que el hombre intentó separarlas, no fue suficiente y la golpearon durante varios segundos.

Falleció después de 24 días en el hospital

Varias denuncias afirman que la víctima estuvo luchando por su vida durante 24 días en un hospital de la ciudad, pero no logró sobrevivir. Además, hay indignación en redes porque en un principio los hechos habían sido calificados como una pelea o altercado, pero fue después de casi un mes que fue tipificado como homicidio.

Medios venezolanos exigen a las autoridades una exhaustiva investigación para que se esclarezcan los hechos y sean capturados los responsables del homicidio; la Fiscalía investiga los motivos y hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este hecho.

Aunque algunos comentarios de los usuarios sospechan de un presunto ataque por xenofobia, hay quienes se apoyan en las imágenes y argumentan que el ataque tiene otros motivos que deben ser esclarecidos para saber la real responsabilidad de todas las personas que estaban presentes y no hicieron nada para detener la golpiza.

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