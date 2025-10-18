Habilitan el paso por la vía Panamericana, tras días de protestas que dejan millonarias pérdidas

Sobre las 9:00 de la noche del viernes 17 de octubre se anunció la habilitación del tránsito vehicular en la vía que comunica Buenaventura con Buga, en Valle del Cauca, tras varios días de intensas protestas que dejaron millonarias pérdidas.

Después de una mesa de diálogos instalada en la zona, se confirmó que el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas establecieron una serie de acuerdos que llevaron al desbloqueo de la vía Loboguerrero – Buga.

Asimismo, fueron despejados otros puntos de la vía Panamericana, a la altura de Popayán, en Cauca y hacia Pasto, Nariño.

De manera preliminar se conoció que no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.

