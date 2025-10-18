CANAL RCN
Colombia

Habilitan el paso por la vía Panamericana, tras días de protestas que dejan millonarias pérdidas

En Buenaventura, Popayán y Pasto fueron desbloqueadas las carreteras. Sin embargo, el paso por Nariño es intermitente.

Habilitan el paso por la vía Panamericana tras días de protestas que dejan millonarias pérdidas
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
07:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre las 9:00 de la noche del viernes 17 de octubre se anunció la habilitación del tránsito vehicular en la vía que comunica Buenaventura con Buga, en Valle del Cauca, tras varios días de intensas protestas que dejaron millonarias pérdidas.

Después de una mesa de diálogos instalada en la zona, se confirmó que el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas establecieron una serie de acuerdos que llevaron al desbloqueo de la vía Loboguerrero – Buga.

Asimismo, fueron despejados otros puntos de la vía Panamericana, a la altura de Popayán, en Cauca y hacia Pasto, Nariño.

De manera preliminar se conoció que no fue necesaria la intervención de la fuerza pública.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Murió Gretel Maestre, la niña que luchaba por su vida en UCI, víctima de una bala perdida en Cartagena

Corte Constitucional

Corte ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Mafapo por retiro de exposición artística en el Congreso

Bogotá

MinDefensa califica como “intento de homicidio” ataque con flechas a policías en disturbios en Bogotá

Otras Noticias

Educación

¿Cuánto ganan rectores y coordinadores de colegios públicos en Colombia?

Esto es lo que devengan los directivos docentes en Colombia, según las escalas y bonificaciones de 2025.

Cuidado personal

¿Se puede despertar a una persona mientras atraviesa por una parálisis del sueño?

Aunque este proceso es temporal, los expertos señalaron algunos de sus principales riesgos.

Bayern Múnich

Bayern Múnich ‘le metió presión’ a Luis Díaz y recordó a James tirando magia contra el Dortmund

Brasil

Tragedia en Brasil: 15 muertos en aparatoso accidente de bus

Artistas

Karina García vs. Karely Ruiz: fecha, hora y dónde ver EN VIVO la pelea de Stream Fighters 4