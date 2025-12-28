Estas son las vías alternas tras la emergencia vial que mantiene cerrada la vía Medellín–Urabá

Una compleja emergencia vial se registra en el corredor Medellín – Urabá, luego de que las lluvias de las últimas horas provocaran 14 derrumbes en distintos puntos de la vía, afectando de manera directa la movilidad.

Aunque parte de los deslizamientos ya fueron atendidos, la magnitud del evento más crítico obligó a mantener el cierre total de uno de los tramos clave del corredor, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en el uso de vías alternas mientras se logra la reapertura.

Cierres en la vía Medellín - Urabá por deslizamientos de tierra

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades departamentales, de los 14 derrumbes reportados, 10 ya fueron removidos, mientras que en tres puntos se habilitó paso controlado a un solo carril.

Sin embargo, el deslizamiento de mayor tamaño se concentra en el sector de La Llorona, ubicado en el tramo Dabeiba – Mutatá, donde la vía permanece completamente cerrada.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Begué Trujillo, confirmó que la Concesión Vial Autopistas de Urabá continúa con las labores de remoción de material en este punto crítico.

La Concesión Autopistas Urabá trabaja para habilitar la vía. Nos informa que hoy trabajarán hasta las 11:00 p. m. y mañana reinician a las 5:00 de la mañana para dar apertura de la vía en el transcurso del día.

Este corredor vial se encuentra bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y es administrado por la Concesión Autopistas de Urabá, cuyo equipo operativo mantiene presencia permanente en el tramo Dabeiba – Mutatá (UF4), el cual continúa cerrado mientras se adelantan las tareas técnicas.

Vías alternas por el cierre de la vía Medellín–Urabá

Ante la imposibilidad de tránsito por este sector, las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros y transportadores para que utilicen las vías alternas habilitadas, con el fin de evitar congestiones y riesgos adicionales.

Las rutas recomendadas son:

Medellín – Remedios – Caucasia – Montería – Urabá, y viceversa.

Medellín – Yarumal – Caucasia – Montería – Urabá, y viceversa.

Estas rutas se convierten, por ahora, en las únicas opciones de conexión mientras se restablece la movilidad en la vía principal hacia Urabá.

La Gobernación de Antioquia informó que, hasta el momento, no se reportan afectaciones en otras vías del departamento.