Migrantes indocumentados estarían cediendo la tutela de sus hijos en los EE. UU. ante aumento en las deportaciones

Activistas han llegado a tener a más de 500 niños bajo su custodia, desde que el Gobierno inició con las redadas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
10:27 a. m.
El endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos, tras la llegada en enero (2025) del republicano Donald Trump a la Casa Blanca ha orillado a familias migrantes, que se encuentran de manera irregular en el país a adoptar medidas desesperadas que garanticen la permanencia de algunos de sus miembros en territorio norteamericano.

Es el caso de Rosa, una mujer guatemalteca que cedió la tutela de sus hijos, de 11 y 4 años a la activista Nora Sandigo, luego de que su esposo fuera detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y enviado a un centro para migrantes en Texas.

Pese a ser separadas, las familias guardan la esperanza de alcanzar “el sueño americano”:

Rosa insiste en que no ha sido fácil explicarles a sus hijos lo que pasó con su esposo: “Mi niño espera que llegue su papá y, como no viene, se pone triste".

Y tampoco lo han sido los cambios que, al igual que el 19% de la población latina en los Estados Unidos, ha tenido que implementar en su rutina, para evitar a las autoridades migratorias: "Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos".

¿Activistas con la custodia de casi 500 menores?

Desde que Trump volvió a ser presidente y hasta mediados de diciembre, 605.000 migrantes indocumentados fueron deportados; lo que no es un secreteo para nadie y menos para Sandigo.

Nacida en Guatemala y naturalizada hace unos años, denuncia que "la llegada de la nueva administración con un mensaje aterrador de persecución para los inmigrantes, de mucha angustia para los niños y ha sido espeluznante".

Con las redadas, deportaciones masivas y amenazas de revisión de estatus a personas extranjeras con nacionalidad estadounidense ha sido tutora de 2.000 menores de edad y, de momento, tiene la custodia de 350 niños nacidos en el país y 137 nacidos en el extranjero.

Según dijo a la agencia de noticias AFP, ama "a los niños” y quiere “ser útil, poder servirles, pero no en estas circunstancias", en las que tienen el corazón dividido y se ven obligados a vivir con ella durante años, mientras extrañan a sus padres.

