Cayó falso asesor bancario que se habría quedado con más de $240 millones prometiendo créditos

El actuar ilegal de un hombre señalado de hacerse pasar por asesor bancario para engañar a usuarios financieros en Ibagué, Tolima, quedó al descubierto tras una investigación.

El caso involucra presuntas estafas cometidas bajo la promesa de facilitar el acceso a créditos por altas sumas de dinero, una modalidad que habría afectado a varios ciudadanos durante un periodo prolongado.

Cayó falso asesor bancario que se habría quedado con más de $240 millones en Tolima

La Fiscalía imputó a Héctor Javier Martínez Mendoza por los delitos de estafa y estafa agravada, al considerar que existen elementos materiales probatorios que lo señalan de suplantar la identidad de un asesor bancario para engañar a usuarios del sistema financiero en Ibagué.

Según la investigación, el hombre abordaba a sus víctimas con la promesa de facilitarles el acceso a créditos de altas sumas de dinero, asegurándoles que el trámite era viable siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos relacionados con el aumento de su puntaje crediticio.

Para ello, les indicaba que debían adquirir bienes como teléfonos celulares y televisores, así como realizar movimientos mediante tarjetas de crédito y débito.

¿Cómo se apropiaba del dinero tras la estafa?

Posteriormente, les señalaba que los objetos adquiridos debían ser entregados a él, bajo el argumento de que eran necesarios para efectuar los supuestos movimientos financieros que permitirían mejorar su perfil económico y aumentar las posibilidades de aprobación del crédito solicitado.

De acuerdo con los elementos recopilados dentro del proceso judicial, esta modalidad le habría permitido apoderarse de manera ilegal de más de 240 millones de pesos en un lapso aproximado de año y medio, dinero que las víctimas entregaron con la expectativa de poder acceder a vivienda, comprar un vehículo nuevo o iniciar un negocio.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Tolima formuló imputación por estafa y estafa agravada, cargos que no fueron aceptados por el procesado durante las audiencias preliminares.

Tras evaluar el material probatorio presentado, un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.