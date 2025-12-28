Luis Fernando Muriel habló sobre su posible llegada al FPC: "La pelota está del otro lado"

Desde hace varias semanas, el nombre de Luis Fernando Muriel ha venido ganando fuerza en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, luego de que se confirmara que clubes como Junior de Barranquilla y Atlético Nacional lo quieren tener en 2026.

El delantero de 34 años tiene contrato con Orlando City de la MLS hasta diciembre de 2026, pero el club estaría dispuesto a dejarlo salir para liberar carga salarial, razón por la cual pagar su sueldo sería la parte más complicada de la operación. Sin embargo, ya hay avances formales.

Luis Fernando Muriel rompió el silencio

En medio de los rumores, el propio Muriel habló de la posibilidad de regresar a Colombia, tras su debut como profesional vistiendo la camiseta de Deportivo Cali. En un live de Instagram, fue consultado por la posibilidad de vestir la camiseta de Junior.

Fue una interacción con Teófilo Gutiérrez, quien le dijo directamente que lo espera tener en el equipo el próximo año. "Contado me han que te vas a poner la del Tiburón", dijo el delantero, generando risas en Muriel inmediatamente.

Ante esto, comentó que todo dependería de Junior. "Vamos a ver. Yo ya me hice cargo y la pelotita está del otro lado, solamente estoy esperando".

¿Qué se sabe del interés de Atlético Nacional?

Atlético Nacional ya presentó una oferta formal por Muriel, pero algunos reportes señalan que el jugador la habría rechazado. Lo que se conoce es que el club no ha retirado su interés, pero creen que habría usado a Nacional para activar el interés de Junior, que es su deseo.

De momento, todo parece indicar que si la oferta de Junior cumple con las pretensiones del delantero atlanticense y del club dueño de sus derechos, podría darse un acuerdo en el corto plazo, pero hay que esperar.