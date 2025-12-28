CANAL RCN
La banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerá en un capítulo de Los Simpsons

La banda de música norteña tendrá su aparición en la popular serie animada creada por Matt Groening.

Los Tigres del Norte en Los Simpson
FOTO: @TheSimpsons

diciembre 28 de 2025
08:12 a. m.
A través de sus redes sociales, Los Simpsons, la famosa serie animada estadounidense de la familia amarilla, confirmaron que tendrán unos invitados especiales e inesperados para la emisión de su próximo capítulo, que será estrenado este 28 de diciembre.

Se trata de la banda mexicana Los Tigres del Norte, quienes llevan más de cinco décadas de trayectoria y quienes se han destacado por sus relatos de la vida de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.

Anunciaron que la banda tendrá una canción que se estrenará específicamente para este capítulo, mostrando una imagen donde aparecen los integrantes de la mítica banda junto a Homero Simpson y el Hombre Abeja, quien es el personaje mexicano más recordado de la serie.

Los Tigres del Norte y su presencia en Estados Unidos

A pesar de que es una banda de música regional mexicana, Los Tigres del Norte se han caracterizado por su presencia en Estados Unidos, siendo la voz de muchos de los migrantes que han tenido que cruzar la frontera en busca de una nueva vida.

En 2018, hicieron historia al presentarse en la Prisión de Folsom en California, 50 años después del icónico concierto de Johnny Cash, ofreciendo un concierto emotivo para reclusos y reclusas, e incluso cantando con un preso que tocaba el acordeón.

Por otro lado, ante las crecientes medidas del gobierno de Donald Trump en contra de la población extranjera en Estados Unidos, se han mostrado muy críticos y también estuvieron mostrando su apoyo públicamente hacia Kamala Harris en la carrera presidencial del 2024.

