"No quiero que me vean como política": Vicky Dávila acerca de su candidatura presidencial

Victoria Eugenia Dávila Hoyos, la comunicadora social y periodista vallecaucana que empezó a ejercer en 1994, llegó a Noticias RCN en 1998 y estuvo en el canal durante 18 años, decidió ingresar al mundo de la política y es candidata presidencial para las elecciones del 2026.

En diciembre de 2024, Vicky Dávila, una de las periodistas más reconocidas del país, se despidió de la Revista Semana, en donde ejerció el cargo de directora, y dejó en firme su candidatura presidencial. Según ella misma expresó, mediante la reportería, las entrevistas y la investigación aprendió a conocer los problemas del país y en la actualidad siente que es el momento de que al poder llegue una persona que resetee la política actual, genere nuevas oportunidades y fomente el desarrollo.

En consecuencia, considera que sus ideas pueden ser respaldadas por la ciudadanía y, con la intención de que el país conozca los proyectos que ella quiere implementar desde el 2026, habló en exclusiva con José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, de su nueva faceta como política y candidata presidencial.

¿A Vicky Dávila le preocupa ser 'novata' en la política y que la ciudadanía se quede con esa percepción?

Vicky Dávila reconoció que uno de sus objetivos es que las personas no la identifiquen como una política. Esto debido a que, desde su punto de vista, esa figura le ha incumplido al país y no ha combatido la corrupción con el ímpetu que corresponde.

De esa manera, lo que busca es que la perciban como una profesional que conoce el país, pero además como una ciudadana que se preocupó por el presente y el futuro de cada uno de los colombianos.

"No quiero ser una política profesional porque la política está muy degradada. Quiero ser la Vicky Dávila que el país conoce y poner al servicio todo lo que yo puedo dar y trabajar. Soy una persona decente, incorruptible y creo que no hay dudas de eso", le dijo a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en la entrevista.

Además, la periodista y ahora candidata presidencial para el 2026 hizo énfasis en que, así como los economistas y los abogados, los comunicadores también pueden estar presentes en la política. Su argumento es que el sistema necesita un cambio y, desde su percepción, para eso se requiere que no continúen "quedando los mismos".

"Yo llevo 33 años conociendo a Colombia. Conozco las necesidades de la gente, sé cómo son la mayoría de los políticos y sé perfectamente cómo funciona la corrupción", afirmó.

"¿Por qué un economista puede ser presidente y una periodista no? Si lo que se necesita es alguien que trabaje, que sepa dirigir, que traiga a los mejores, que haga cumplir los objetivos, que no tenga intereses personales y que no se robe la plata de los colombianos", agregó en Noticias RCN.

¿Vicky Dávila está dispuesta a hacer alianzas?

José Manuel Acevedo, en un diálogo muy sincero, le expresó a Vicky Dávila que la creencia popular es que para llegar a la presidencia de Colombia se necesitan hacer alianzas sí o sí. Por ende, le preguntó cuál es su punto de vista frente a ese tema y la periodista respondió de manera enfática.

Victoria Eugenia Dávila Hoyos puntualizó que nunca estará dispuesta a juntarse con personas que hayan estado relacionadas con problemas de corrupción. Asimismo, que, en principio, su postura es no vincularse a ningún partido político.

"Yo con ninguna porquería me voy a aliar. Eso sí, téngalo claro. No vengo de la política ni de un partido, voy a recoger firmas. Si en algún momento tengo que hacer alguna alianza, será con gente decente, buena, intachable y que sea experta", concluyó.