Una alentadora noticia fue confirmada por la senadora Andrea Padilla, quien, en semanas recientes, denunció la presunta intervención, por parte de estudiantes de una universidad, a un felino con el objetivo de realizar prácticas con el animal.

Según la anamnesis, publicada por la congresista, ‘Rogelio’ presentó diferentes condiciones como vómitos, debilidad generalizada, reflujo e hipotermia, anemia. Además, llegó con dos incisiones y tres heridas en su cuerpo.

¿Cómo se encuentra el gato presuntamente intervenido por estudiantes?

El más reciente reporte del caso, dado por la senadora animalista en sus redes sociales oficiales, informó sobre la recuperación satisfactoria del animal tras durar más de diez días luchando por su vida en una clínica veterinaria.

Además de la condición con la que el felino llegó, también tuvo que recibir una sonda para alimentarse, necesitó transfusión e infusión con potasio y dos transfusiones sanguíneas. Según la senadora, el profesional que asumió el cuidado del animal también aportó gran parte de los elementos probatorios e hizo las denuncias respectivas ante el Tribunal de Ética Veterinaria.

“Rogelio, el gatito que fue usado cruelmente en prácticas universitarias, ya salió de la clínica y está en un hogar. Ayer el pequeño guerrero fue dado de alta médica, gracias a los cuidados veterinarios del @drfelipebohorquez y su equipo”, aseguró Padilla.

Actualmente, en cuanto al proceso legal para establecer responsabilidades, la Fiscalía General de la Nación se encuentra en etapa de indagación y recolección de materiales probatorios.

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¿Qué respondió la universidad presuntamente implicada?

Según el más reciente comunicado de la institución académica, la intervención del felino no habría correspondido a una instrucción institucional ni a una práctica prevista en el programa de especialización.

“Las investigaciones preliminares internas indican que los profesionales participantes de la clase acordaron entre ellos intervenir al felino, sin consultar a las instancias académicas competentes”, aseguró la institución.

La universidad aseguró que se adelantan las actuaciones para determinar las medidas académicas, disciplinarias y administrativas, mientras avanza el proceso de investigación para esclarecer el hecho.