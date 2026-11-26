Un operativo de búsqueda permitió recuperar una camioneta que había sido hurtada en Bogotá y capturar a un joven de 19 años, señalado de estar involucrado en el delito.

El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Estación de Policía Kennedy, quienes recibieron información sobre el robo mientras realizaban labores de patrullaje en el sector de Las Américas.

¿Cómo comenzó la persecución con apoyo del helicóptero Halcón?

Tras conocer el hurto, los policías activaron un dispositivo de búsqueda para localizar el vehículo. Las labores permitieron encontrar la camioneta en el barrio Mandalay, donde comenzó un seguimiento con el respaldo aéreo del helicóptero Halcón.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el presunto responsable, al verse acorralado, chocó el automotor e intentó escapar ocultándose en el jardín de una vivienda cercana.

El sospechoso intentó esconderse en una vivienda

La búsqueda continuó con apoyo de las cámaras del helicóptero Halcón, que permitieron ubicar al joven en el lugar donde pretendía ocultarse.

Los uniformados llegaron hasta el sitio y lograron capturarlo por su presunta participación en el hurto. Además, recuperaron la camioneta que había sido robada.

Finalmente, el joven, de 19 años, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para avanzar con el proceso de judicialización por el presunto delito de hurto.