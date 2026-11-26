Aunque la misma empresa Transmilenio las presentó como un “un elemento crítico de la operación, la seguridad, la continuidad del servicio y el control de la evasión”, menos de la mitad de las estaciones del sistema troncal en Bogotá cuentan con puertas automáticas.

Así lo advirtió la concejal Diana Diago, al conocer, a través de un derecho de petición, que en 72 de 130 estaciones; es decir, en el 55% no han sido instaladas ni existe una fecha definitiva para completar su instalación.

En su informe, la cabildante advierte que, con todo y que “la entidad reportó procesos contractuales y convenios con cronogramas que contemplan plazos estimados hasta finales de 2027, estos no garantizan la cobertura total, pues varias intervenciones dependen de la asignación de recursos en futuras vigencias”.

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¿Cuánto le costaría a la ciudad terminar la instalación de puertas automáticas?

Completar la instalación de puertas automáticas en todo el sistema, según informó la empresa Transmilenio a Diago, en respuesta a su derecho de petición, costaría casi 80.000 millones de pesos:

“Con base en los precios de referencia obtenidos mediante el estudio de mercado realizado en 2026, el costo estimado de las puertas automáticas requeridas para alcanzar la cobertura total en las estaciones pendientes de implementación del sistema asciende a $79.436.770.606” pesos, indica el documento.

Un tercio de lo que le cuestan los colados al sistema:

Diago alertó en su informe que “TransMilenio sigue perdiendo cientos de miles de millones de pesos por la evasión y no ha logrado instalar las puertas automáticas en 72 estaciones”.

Solo en 2025, los colados le costaron al sistema 265.000 millones de pesos; lo que equivale a cerca de 726 millones cada día.

Con menos de un tercio de ese dinero, la ciudad habría podido completar la instalación de puertas automáticas. De ahí que la concejal insista en que “no se puede seguir trasladando el costo de las fallas del sistema a los usuarios”, en un momento en el que iniciaron los análisis técnicos y financieros para determinar cuánto aumentará la tarifa del pasaje en 2027.