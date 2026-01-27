VIDEO | Cámara reveló cómo fue la entrega de las frambuesas envenenadas que acabaron con la vida de dos menores

La investigación por el caso de las frambuesas envenenadas con talio sigue dejando al descubierto detalles inéditos.

Noticias RCN conoció en exclusiva las imágenes de cámaras de seguridad que registraron la entrega del domicilio en un edificio del norte de Bogotá, material audiovisual que hoy resulta determinante dentro del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Las grabaciones, junto con conversaciones de mensajería, registros bancarios y análisis toxicológicos, permiten reconstruir una línea de tiempo precisa que muestra cómo se concretó la entrega del paquete, la insistencia para que fuera recibido y el pago posterior que habría sido ofrecido como recompensa.

¿Cómo fueron entregadas las frambuesas envenenadas con talio?

Las imágenes clave están fechadas el 3 de abril de 2025, a las 7:18 de la noche. Desde el ángulo de una cámara de seguridad se observa la portería del edificio, con su vigilante, y al fondo la escena en la cual gira toda la investigación: el momento exacto en el que una mujer recibe las frambuesas envenenadas como si se tratara de un domicilio común.

Sin embargo, ese instante fue el resultado de una serie de intentos previos. El mismo video revela que 40 minutos antes, a las 6:30 de la tarde, el domiciliario llegó por primera vez al lugar, pero no logró concretar la entrega. Ante la negativa, el mensajero comenzó a comunicarse con el número asociado al pedido.

Domiciliario mantuvo conversación con quien habría envenenado las frambuesas

Según su testimonio, al intentar llamar, el teléfono lo enviaba directamente a buzón de voz. Además, notó una situación que llamó su atención: el número al que estaba llamando no coincidía con el número desde el cual le estaban enviando mensajes.

Yo comienzo a llamar al teléfono que corresponde a la persona que hizo el pedido, pero me mandaba a buzón. Pero ese no era el mismo número de la señora que me envió los mensajes, era de otro número.

Al no obtener respuesta, el domiciliario se retiró del edificio. No obstante, poco tiempo después recibió nuevos mensajes desde un número distinto, en los que se le solicitaba insistir en dejar el paquete, ofreciéndole una recompensa económica por hacerlo. Ante esta insistencia, el mensajero decidió regresar.

En su segundo ingreso, las cámaras captaron el momento en que la mujer sale a recibir el pedido. El domiciliario explicó cómo se desarrolló la entrega:

Aquí se ve que la señora sale a recibirme el pedido. Yo le dije que era un regalo por parte de Rappi para el señor Martín y ella me dijo: ‘ah, entonces sí, él pide bastante por Rappi’.

Para la Fiscalía, el teléfono desde el cual se coordinó la insistencia en la entrega correspondería a Zenaida Pava Vargas, quien habría sido la persona que ordenó el domicilio y a quien el domiciliario reportó que el paquete finalmente fue entregado.

Una vez concluida la entrega, el mensajero envió un mensaje confirmando lo ocurrido:

“Buenas noches, acabé de hacer la entrega”.

La respuesta no tardó en llegar:

“Aquí mañana le pago, estoy viendo cómo, mil gracias y disculpe”.

¿Qué pasó después de haber entregado el domicilio con las frambuesas envenenadas?

Al día siguiente, el 4 de abril, a la 1:06 de la tarde, el domiciliario recibió un nuevo mensaje del mismo número:

“Hola sí señor, no se preocupe que hoy lo hacemos, estése tranquilo que se lo prometí, algo yo hago”.

Ese mismo día quedó registrado un pago bancario por 12 mil pesos, consignación que aparece documentada en un informe financiero en poder de Noticias RCN.

Para los investigadores, este dinero correspondería a la recompensa prometida por haber insistido en la entrega del paquete.

La pregunta central sigue abierta: ¿quién ordenó el envenenamiento y coordinó la entrega del supuesto regalo? La Fiscalía continúa analizando el material probatorio mientras el caso avanza en manos de la justicia.