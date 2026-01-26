VIDEO | Sujetos rodearon y ejecutaron a tiros a un hombre frente a su familia dentro de un restaurante en Cali

Un violento homicidio ocurrido en el barrio El Peñón, en el occidente de Cali, quedó registrado en video.

La víctima fue asesinada dentro de un restaurante, mientras se encontraba sentado junto a varios familiares.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron cada segundo del crimen, desde el primer contacto entre uno de los agresores y la víctima, hasta el momento en el que varios sujetos armados ingresan y le disparan en repetidas ocasiones sin importar la presencia de otras personas en el lugar.

Segundo a segundo: así fue el asesinato de un hombre en un restaurante de Cali

Según el registro en video, el reloj marcaba las 3:20 de la tarde cuando se observa a una familia compartiendo dentro del restaurante. En una de las mesas se encuentra la víctima, un hombre que llevaba gorra beige, sentado junto a otro hombre y dos mujeres, quienes, al parecer, serían sus familiares.

En ese momento, un sujeto ingresa al establecimiento. El hombre se acerca directamente a la mesa, se ubica frente a la víctima y sostiene una conversación durante algunos minutos. La escena transcurre sin alteraciones y, tras el diálogo, el individuo se retira del lugar.

Sin embargo, solo pasan unos segundos antes de que el mismo hombre regrese. Esta vez no entra solo, lo hace acompañado de cuatro sujetos más. En el grupo, uno de ellos es quien inicialmente saca un arma de fuego y apunta de manera directa contra la víctima.

En medio de un aparente intento de defensa, la situación se torna aún más violenta. Otros dos hombres desenfundan armas, rodean a la víctima y, entre varios, comienzan a golpearlo y dispararle en múltiples ocasiones, hasta dejarlo completamente tendido en el suelo del restaurante.

El ataque es rápido, directo y sin pausas. Toda la secuencia violenta queda registrada en video y finaliza a las 3:22 de la tarde, apenas dos minutos después del inicio de la agresión armada.

Capturan a sicarios que asesinaron a un hombre en El Peñon, Cali

Tras el homicidio, las autoridades adelantaron operativos que permitieron la captura de cinco personas, quienes estarían relacionadas con el crimen.

Durante el procedimiento, a los detenidos se les encontraron tres armas de fuego tipo revólver y una pistola tipo traumática.

El subcomandante de la Policía de Cali, Andrés Arias, confirmó que todo el material probatorio ya fue puesto a disposición de las autoridades judiciales:

Todo lo que se ha recolectado de elementos materiales probatorios, vídeos, han quedado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, de igual manera las cinco personas que han sido capturadas, a las cuales se les encontró tres armas de fuego tipo revólver, una pistola tipo traumática, mencionar que estas personas tenían anotaciones por diferentes delitos como homicidio, corte ilegal de armas de fuego.

La Fiscalía General de la Nación avanza ahora en la investigación para esclarecer plenamente los hechos y establecer la responsabilidad de cada uno de los capturados.