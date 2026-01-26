Escándalo en Famisanar por fiesta de fin de año que habría costado $119 millones: ¿de dónde salieron los recursos?

La crisis del sistema de salud en Colombia vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse una denuncia relacionada con la EPS Famisanar, entidad que actualmente se encuentra intervenida.

En medio de las dificultades que enfrentan miles de afiliados para acceder a servicios médicos y recibir sus medicamentos, salió a la luz la realización de una fiesta de fin de año cuyo costo ascendió a 119 millones de pesos.

La situación fue cuestionada por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien puso en evidencia el evento realizado el 19 de diciembre.

Fiesta de fin de año de Famisanar habría costado más de $100 millones

Según la información entregada al congresista desde la misma EPS Famisanar, la celebración incluyó varios rubros que elevaron considerablemente el costo total del evento.

El gasto más alto correspondió a un show musical, que tuvo un valor de 60 millones de pesos. A esto se sumó el arriendo del lugar, por 27 millones de pesos, y la alimentación, cuyo costo fue de poco más de 25 millones de pesos.

Estos montos generaron fuertes cuestionamientos desde el Congreso, especialmente porque se dieron en un contexto en el que la EPS continúa presentando deficiencias en la atención a sus afiliados, quienes han hecho reiterados llamados para que se garantice la entrega de medicamentos y el acceso oportuno a los servicios de salud.

¿De dónde salieron los recursos para costear la fiesta de fin de año de Famisanar?

El representante Andrés Forero fue enfático al rechazar la celebración y el uso de los recursos:

Indigna que los interventores nombrados por el presidente Gustavo Petro literalmente estén haciendo fiestas con la plata de la salud de los colombianos.

Ante la denuncia, Noticias RCN se comunicó con la EPS Famisanar para conocer su posición frente a los hechos.

Desde la entidad indicaron que se encuentran analizando su pronunciamiento, aunque insistieron en que los recursos utilizados para la fiesta corresponden a fondos destinados a gastos administrativos y de funcionamiento, y no a recursos directamente asignados a la prestación de los servicios de salud.

Finalmente , cabe mencionar que esta "celebración" se realizaba mientras los pacientes de Famisanar seguían manifestando su inconformidad por las fallas en el sistema, especialmente por las demoras y dificultades para recibir medicamentos.